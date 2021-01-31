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شاهد.. "عبدالله" شاب فاقد الأطراف يحقق بطولات ويمارس أصعب الرياضات ‏

مدربته: أنا مؤمنة بقوة الروح والدافعية والهمة العالية التي يمتلكها.. وهو ملهم للعالم

فقد "عبدالله الغازي" أطرافه بسبب حادث مروري، تعرّض له قبل خمس سنوات، إلا أنه تحوّل بإرادته وعزيمته إلى "شخص ملهم، يمتلك إمكانيات رياضية متعددة ومتنوعة ومتميزة، يندر أن يكون له مثيل في الوطن العربي"، وذلك بحسب وصف مدربته منيرة الغامدي.

وكشف عبدالله لبرنامج الراصد أنه حصل على بطولات في رمي الجلة والرمح والسباحة، ويمارس حاليًا رياضات متعددة، منها ركوب الخيل والسباحة ورفع الأثقال وألعاب القوى والماراثون، وأيضًا رياضة الكروس فيت CrossFit التي تعد من أصعب المجالات الرياضية؛ إذ تتطلب لياقة عالية وبنية عضلية وقوة جسمانية.

ومن جهتها، قالت "منيرة الغامدي" المهتمة برياضة كمال الأجسام: "أنا مؤمنة بقوة الروح والدافعية والهمة العالية التي يمتلكها عبدالله؛ إذ كسر قوانين ركوب الخيل وقفز الحواجز".

ووصفته بأنه شخص ملهم؛ إذ أعرب لها عن أمنيته بأن يتمكن من تحقيق القفز المظلي من الطائرة.. متسائلة: "عن أي قوة وحماس وهمة نتحدث؟!". مشيرة إلى أنها ظهرت معه في البرنامج من أجل دعمه وتحفيزه لإبراز إمكانياته وقدراته المتميزة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. "عبدالله" شاب فاقد الأطراف يحقق بطولات ويمارس أصعب الرياضات ‏
سبق

فقد "عبدالله الغازي" أطرافه بسبب حادث مروري، تعرّض له قبل خمس سنوات، إلا أنه تحوّل بإرادته وعزيمته إلى "شخص ملهم، يمتلك إمكانيات رياضية متعددة ومتنوعة ومتميزة، يندر أن يكون له مثيل في الوطن العربي"، وذلك بحسب وصف مدربته منيرة الغامدي.

وكشف عبدالله لبرنامج الراصد أنه حصل على بطولات في رمي الجلة والرمح والسباحة، ويمارس حاليًا رياضات متعددة، منها ركوب الخيل والسباحة ورفع الأثقال وألعاب القوى والماراثون، وأيضًا رياضة الكروس فيت CrossFit التي تعد من أصعب المجالات الرياضية؛ إذ تتطلب لياقة عالية وبنية عضلية وقوة جسمانية.

ومن جهتها، قالت "منيرة الغامدي" المهتمة برياضة كمال الأجسام: "أنا مؤمنة بقوة الروح والدافعية والهمة العالية التي يمتلكها عبدالله؛ إذ كسر قوانين ركوب الخيل وقفز الحواجز".

ووصفته بأنه شخص ملهم؛ إذ أعرب لها عن أمنيته بأن يتمكن من تحقيق القفز المظلي من الطائرة.. متسائلة: "عن أي قوة وحماس وهمة نتحدث؟!". مشيرة إلى أنها ظهرت معه في البرنامج من أجل دعمه وتحفيزه لإبراز إمكانياته وقدراته المتميزة.

31 يناير 2021 - 18 جمادى الآخر 1442
11:29 PM

شاهد.. "عبدالله" شاب فاقد الأطراف يحقق بطولات ويمارس أصعب الرياضات ‏

مدربته: أنا مؤمنة بقوة الروح والدافعية والهمة العالية التي يمتلكها.. وهو ملهم للعالم

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عبدالحكيم شار - الرياض
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1,085

فقد "عبدالله الغازي" أطرافه بسبب حادث مروري، تعرّض له قبل خمس سنوات، إلا أنه تحوّل بإرادته وعزيمته إلى "شخص ملهم، يمتلك إمكانيات رياضية متعددة ومتنوعة ومتميزة، يندر أن يكون له مثيل في الوطن العربي"، وذلك بحسب وصف مدربته منيرة الغامدي.

وكشف عبدالله لبرنامج الراصد أنه حصل على بطولات في رمي الجلة والرمح والسباحة، ويمارس حاليًا رياضات متعددة، منها ركوب الخيل والسباحة ورفع الأثقال وألعاب القوى والماراثون، وأيضًا رياضة الكروس فيت CrossFit التي تعد من أصعب المجالات الرياضية؛ إذ تتطلب لياقة عالية وبنية عضلية وقوة جسمانية.

ومن جهتها، قالت "منيرة الغامدي" المهتمة برياضة كمال الأجسام: "أنا مؤمنة بقوة الروح والدافعية والهمة العالية التي يمتلكها عبدالله؛ إذ كسر قوانين ركوب الخيل وقفز الحواجز".

ووصفته بأنه شخص ملهم؛ إذ أعرب لها عن أمنيته بأن يتمكن من تحقيق القفز المظلي من الطائرة.. متسائلة: "عن أي قوة وحماس وهمة نتحدث؟!". مشيرة إلى أنها ظهرت معه في البرنامج من أجل دعمه وتحفيزه لإبراز إمكانياته وقدراته المتميزة.

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