قال مدير التعليم بمحافظة شقراء الدكتور خالد بن محمد الشبانه، إن التقويم الدراسي الجديد جاء ليعكس دعم القيادة الرشيدة في رفعة التعليم وتفوقه في وطننا بما يتلاءم مع مكانة المملكة العربية والسعودية بين دول العالم المتقدم، إذ تنطلق خطة تطوير وتحسين وزارة التعليم للعام الدراسي القادم مواكبة للتوجهات العالمية في الدول الكبرى باستثمار وقت الطالب والطالبة في التعلم والبحث عن المعرفة طوال العام الدراسي وعدم إغفال محطات التوقف والرحلة الأسبوعية والشهرية. وتفصيلاً، أوضح "الشبانة" أن نظام الثلاثة فصول الدراسية سيمكن الطالب للمزيد من الوقت في البحث والاطلاع والوصول للمعلومة، كما يهيئ المعلم والمعلمة لسعة في تدريس المنهج بدلاً من اختزاله أو التسريع في الخطة، حيث إن بعض الطلاب يحتاجون لوقت أطول في السير بهم مع المنهج الدراسي. وتابع : "التقويم الدراسي الجديد سيرفع الكفاءة التعليمية والممارسات التدريسية وعلاقة ولي الأمر بالمدرسة، وهو المتبع في الدول العالمية الكبرى والتي وصلت إلى أرقام متقدمة في العلم والمعرفة والصناعة والسياسة وغير ذلك. وأردف : تطوير المناهج الحديثة كالعلوم والرياضيات واللغة العربية وغيرها والخطط الدراسية ومسارات الثانوية العامة جميعها تحقق غاية التعليم في تطوير مخرجاته، ورفع نواتج التعلّم، وإعداد الطلبة مبكراً لسوق العمل ووظائف المستقبل، والمساهمة في التنمية والاقتصاد الوطني.

مدير تعليم شقراء: التقويم الدراسي الجديد امتداد لتطوير مخرجات التعليم بالمملكة فلاح الجوفان سبق 2021-05-28 قال مدير التعليم بمحافظة شقراء الدكتور خالد بن محمد الشبانه، إن التقويم الدراسي الجديد جاء ليعكس دعم القيادة الرشيدة في رفعة التعليم وتفوقه في وطننا بما يتلاءم مع مكانة المملكة العربية والسعودية بين دول العالم المتقدم، إذ تنطلق خطة تطوير وتحسين وزارة التعليم للعام الدراسي القادم مواكبة للتوجهات العالمية في الدول الكبرى باستثمار وقت الطالب والطالبة في التعلم والبحث عن المعرفة طوال العام الدراسي وعدم إغفال محطات التوقف والرحلة الأسبوعية والشهرية.



وتفصيلاً، أوضح "الشبانة" أن نظام الثلاثة فصول الدراسية سيمكن الطالب للمزيد من الوقت في البحث والاطلاع والوصول للمعلومة، كما يهيئ المعلم والمعلمة لسعة في تدريس المنهج بدلاً من اختزاله أو التسريع في الخطة، حيث إن بعض الطلاب يحتاجون لوقت أطول في السير بهم مع المنهج الدراسي.



وتابع : "التقويم الدراسي الجديد سيرفع الكفاءة التعليمية والممارسات التدريسية وعلاقة ولي الأمر بالمدرسة، وهو المتبع في الدول العالمية الكبرى والتي وصلت إلى أرقام متقدمة في العلم والمعرفة والصناعة والسياسة وغير ذلك.



وأردف : تطوير المناهج الحديثة كالعلوم والرياضيات واللغة العربية وغيرها والخطط الدراسية ومسارات الثانوية العامة جميعها تحقق غاية التعليم في تطوير مخرجاته، ورفع نواتج التعلّم، وإعداد الطلبة مبكراً لسوق العمل ووظائف المستقبل، والمساهمة في التنمية والاقتصاد الوطني.

28 مايو 2021 - 16 شوّال 1442 11:31 PM

مدير تعليم شقراء: التقويم الدراسي الجديد امتداد لتطوير مخرجات التعليم بالمملكة أكد أن ذلك يسهم في إعداد الطلاب لسوق العمل بما يدعم التنمية والاقتصاد الوطني





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قال مدير التعليم بمحافظة شقراء الدكتور خالد بن محمد الشبانه، إن التقويم الدراسي الجديد جاء ليعكس دعم القيادة الرشيدة في رفعة التعليم وتفوقه في وطننا بما يتلاءم مع مكانة المملكة العربية والسعودية بين دول العالم المتقدم، إذ تنطلق خطة تطوير وتحسين وزارة التعليم للعام الدراسي القادم مواكبة للتوجهات العالمية في الدول الكبرى باستثمار وقت الطالب والطالبة في التعلم والبحث عن المعرفة طوال العام الدراسي وعدم إغفال محطات التوقف والرحلة الأسبوعية والشهرية.



وتفصيلاً، أوضح "الشبانة" أن نظام الثلاثة فصول الدراسية سيمكن الطالب للمزيد من الوقت في البحث والاطلاع والوصول للمعلومة، كما يهيئ المعلم والمعلمة لسعة في تدريس المنهج بدلاً من اختزاله أو التسريع في الخطة، حيث إن بعض الطلاب يحتاجون لوقت أطول في السير بهم مع المنهج الدراسي.



وتابع : "التقويم الدراسي الجديد سيرفع الكفاءة التعليمية والممارسات التدريسية وعلاقة ولي الأمر بالمدرسة، وهو المتبع في الدول العالمية الكبرى والتي وصلت إلى أرقام متقدمة في العلم والمعرفة والصناعة والسياسة وغير ذلك.



وأردف : تطوير المناهج الحديثة كالعلوم والرياضيات واللغة العربية وغيرها والخطط الدراسية ومسارات الثانوية العامة جميعها تحقق غاية التعليم في تطوير مخرجاته، ورفع نواتج التعلّم، وإعداد الطلبة مبكراً لسوق العمل ووظائف المستقبل، والمساهمة في التنمية والاقتصاد الوطني.