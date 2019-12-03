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خادم الحرمين يدعو الرئيس الإماراتي لحضور اجتماع مجلس التعاون

عبر رسالة خطية سلّمها له الدكتور "الزياني"

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- رسالة خطية للرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان تضمنت دعوة سموه لحضور اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقام بتسليم الرسالة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وذلك خلال استقبال رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم له اليوم في دبي.

خادم الحرمين الشريفين الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خادم الحرمين يدعو الرئيس الإماراتي لحضور اجتماع مجلس التعاون
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- رسالة خطية للرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان تضمنت دعوة سموه لحضور اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقام بتسليم الرسالة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وذلك خلال استقبال رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم له اليوم في دبي.

03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441
07:35 PM

خادم الحرمين يدعو الرئيس الإماراتي لحضور اجتماع مجلس التعاون

عبر رسالة خطية سلّمها له الدكتور "الزياني"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- رسالة خطية للرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان تضمنت دعوة سموه لحضور اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقام بتسليم الرسالة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وذلك خلال استقبال رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم له اليوم في دبي.

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