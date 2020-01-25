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شاهد.. رجال الأمن يوقفون متهوراً في بريدة بـ"القوة"

تكشفت تفاصيل مقطع فيديو متداول يظهر اصطدام ومحاولة هروب قائد مركبة من طراز جيب عند محاولة إيقافه من قبل دوريات المرور.

وتشير المعلومات إلى أن الحادثة وقعت أمس في بريدة، وتم القبض على الشاب في حينه، حيث تم إيقافه من قبل دوريات المرور لاستكمال الإجراءات النظامية.

بريدة المرور دوريات المرور اصطدام ومحاولة هروب قائد مركبة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. رجال الأمن يوقفون متهوراً في بريدة بـ"القوة"
سبق

تكشفت تفاصيل مقطع فيديو متداول يظهر اصطدام ومحاولة هروب قائد مركبة من طراز جيب عند محاولة إيقافه من قبل دوريات المرور.

وتشير المعلومات إلى أن الحادثة وقعت أمس في بريدة، وتم القبض على الشاب في حينه، حيث تم إيقافه من قبل دوريات المرور لاستكمال الإجراءات النظامية.

25 يناير 2020 - 30 جمادى الأول 1441
06:27 PM
اخر تعديل
25 يناير 2020 - 30 جمادى الأول 1441
08:43 PM

شاهد.. رجال الأمن يوقفون متهوراً في بريدة بـ"القوة"

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
16
17,975

تكشفت تفاصيل مقطع فيديو متداول يظهر اصطدام ومحاولة هروب قائد مركبة من طراز جيب عند محاولة إيقافه من قبل دوريات المرور.

وتشير المعلومات إلى أن الحادثة وقعت أمس في بريدة، وتم القبض على الشاب في حينه، حيث تم إيقافه من قبل دوريات المرور لاستكمال الإجراءات النظامية.

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