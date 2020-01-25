وتشير المعلومات إلى أن الحادثة وقعت أمس في بريدة، وتم القبض على الشاب في حينه، حيث تم إيقافه من قبل دوريات المرور لاستكمال الإجراءات النظامية.

تكشفت تفاصيل مقطع فيديو متداول يظهر اصطدام ومحاولة هروب قائد مركبة من طراز جيب عند محاولة إيقافه من قبل دوريات المرور.

شاهد.. رجال الأمن يوقفون متهوراً في بريدة بـ"القوة" عبدالله البرقاوي سبق 2020-01-25 تكشفت تفاصيل مقطع فيديو متداول يظهر اصطدام ومحاولة هروب قائد مركبة من طراز جيب عند محاولة إيقافه من قبل دوريات المرور. وتشير المعلومات إلى أن الحادثة وقعت أمس في بريدة، وتم القبض على الشاب في حينه، حيث تم إيقافه من قبل دوريات المرور لاستكمال الإجراءات النظامية.

25 يناير 2020 - 30 جمادى الأول 1441 06:27 PM

اخر تعديل 25 يناير 2020 - 30 جمادى الأول 1441 08:43 PM

شاهد.. رجال الأمن يوقفون متهوراً في بريدة بـ"القوة"





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تكشفت تفاصيل مقطع فيديو متداول يظهر اصطدام ومحاولة هروب قائد مركبة من طراز جيب عند محاولة إيقافه من قبل دوريات المرور.

وتشير المعلومات إلى أن الحادثة وقعت أمس في بريدة، وتم القبض على الشاب في حينه، حيث تم إيقافه من قبل دوريات المرور لاستكمال الإجراءات النظامية.