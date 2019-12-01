الصخور تحتجز سكان صهاليل جازان وتعيق وصولهم للمستشفيات

لليوم الثالث والأهالي يزيحونها بأيديهم ومركباتهم في محاولات للعبور

تتواصل احتجازات سكان جبال الصهاليل منذ ثلاثة أيام بسبب انهيارات صخرية في طريق التعديلة المؤدي لضيعة الصهاليل وسط معاناة يعانيها السكان من جراء الانقطاع

وقال السكان إنهم يزيحون الصخور بأيديهم ومركباتهم من أجل محاولات عبور الطريق باتجاه المستشفيات والمدارس، مؤكدين وجود معدات صيانة الطريق لكنها لم تعمل بعد، ومناشدين تدخل الجهات المعنية .

وكانت قد شهدت منطقة جازان أمطارًا بين متوسطة وغزيرة تسببت في انهيارات صخرية وقطع طرقات واحتجازات وباشرت الجهات المعنية مهامها .