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ميزات أمان متطورة.. جيل جديد من معالجات AMD

حماية للبيانات والمستخدمين بتقنيات Shadow Stack

أعلنت AMD عملاقة صناعة الإلكترونيات، عن جيلها الجديد من المعالجات التي ستنافس من خلاله معالجات إنتل الحديثة.

وتَبَعًا للخبراء في AMD؛ فإن الجيل الأحدث من معالجات Ryzen Pro 5000 سيوفر حماية كبيرة لبيانات الحواسب والمستخدمين من خلال تقنيات Shadow Stack التي صُممت لتوفر تشفيرًا قويًّا ضد الهجمات الإلكترونية بالبرمجيات الخبيثة.

ويُفترض أن تمنح هذه المعالجات قدرات كبيرة للحواسب في التعامل بسرعة مع البيانات؛ كون أنويتها تعمل معًا بترددات تصل إلى 4.4 غيغاهيرتز مع أنظمة التسريع.

ووفق "روسيا اليوم"؛ فإنه بالإضافة إلى ما سبق؛ فإن معيارة Zen 3 التي بُنيت على أساسها هذه المعالجات تبعًا لـAMD؛ تؤمّن استهلاكًا قليلًا للطاقة في الحواسب؛ مما سيمكّن الشركات من تصنيع حواسب ببطاريات أصغر حجمًا وأخف وزنًا.

ومن أبرز المعالجات في المجموعة الجديدة يأتي Ryzen 7 Pro 5850U ثماني النوى، Ryzen 5 Pro 5650U الذي حصل على 6 أنوية و12 خيط توجيه للبيانات، وRyzen 3 Pro 5450 الذي جاء بأربع أنوية.

ومن المفترض أن تظهر هذه المعالجات في عدد كبير من حواسب Elitebooks وThinkBooks وThinkPads وProBooks، إضافة إلى حواسب HP وLenovo القادمة.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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ميزات أمان متطورة.. جيل جديد من معالجات AMD
سبق

أعلنت AMD عملاقة صناعة الإلكترونيات، عن جيلها الجديد من المعالجات التي ستنافس من خلاله معالجات إنتل الحديثة.

وتَبَعًا للخبراء في AMD؛ فإن الجيل الأحدث من معالجات Ryzen Pro 5000 سيوفر حماية كبيرة لبيانات الحواسب والمستخدمين من خلال تقنيات Shadow Stack التي صُممت لتوفر تشفيرًا قويًّا ضد الهجمات الإلكترونية بالبرمجيات الخبيثة.

ويُفترض أن تمنح هذه المعالجات قدرات كبيرة للحواسب في التعامل بسرعة مع البيانات؛ كون أنويتها تعمل معًا بترددات تصل إلى 4.4 غيغاهيرتز مع أنظمة التسريع.

ووفق "روسيا اليوم"؛ فإنه بالإضافة إلى ما سبق؛ فإن معيارة Zen 3 التي بُنيت على أساسها هذه المعالجات تبعًا لـAMD؛ تؤمّن استهلاكًا قليلًا للطاقة في الحواسب؛ مما سيمكّن الشركات من تصنيع حواسب ببطاريات أصغر حجمًا وأخف وزنًا.

ومن أبرز المعالجات في المجموعة الجديدة يأتي Ryzen 7 Pro 5850U ثماني النوى، Ryzen 5 Pro 5650U الذي حصل على 6 أنوية و12 خيط توجيه للبيانات، وRyzen 3 Pro 5450 الذي جاء بأربع أنوية.

ومن المفترض أن تظهر هذه المعالجات في عدد كبير من حواسب Elitebooks وThinkBooks وThinkPads وProBooks، إضافة إلى حواسب HP وLenovo القادمة.

25 مارس 2021 - 12 شعبان 1442
09:10 AM

ميزات أمان متطورة.. جيل جديد من معالجات AMD

حماية للبيانات والمستخدمين بتقنيات Shadow Stack

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت AMD عملاقة صناعة الإلكترونيات، عن جيلها الجديد من المعالجات التي ستنافس من خلاله معالجات إنتل الحديثة.

وتَبَعًا للخبراء في AMD؛ فإن الجيل الأحدث من معالجات Ryzen Pro 5000 سيوفر حماية كبيرة لبيانات الحواسب والمستخدمين من خلال تقنيات Shadow Stack التي صُممت لتوفر تشفيرًا قويًّا ضد الهجمات الإلكترونية بالبرمجيات الخبيثة.

ويُفترض أن تمنح هذه المعالجات قدرات كبيرة للحواسب في التعامل بسرعة مع البيانات؛ كون أنويتها تعمل معًا بترددات تصل إلى 4.4 غيغاهيرتز مع أنظمة التسريع.

ووفق "روسيا اليوم"؛ فإنه بالإضافة إلى ما سبق؛ فإن معيارة Zen 3 التي بُنيت على أساسها هذه المعالجات تبعًا لـAMD؛ تؤمّن استهلاكًا قليلًا للطاقة في الحواسب؛ مما سيمكّن الشركات من تصنيع حواسب ببطاريات أصغر حجمًا وأخف وزنًا.

ومن أبرز المعالجات في المجموعة الجديدة يأتي Ryzen 7 Pro 5850U ثماني النوى، Ryzen 5 Pro 5650U الذي حصل على 6 أنوية و12 خيط توجيه للبيانات، وRyzen 3 Pro 5450 الذي جاء بأربع أنوية.

ومن المفترض أن تظهر هذه المعالجات في عدد كبير من حواسب Elitebooks وThinkBooks وThinkPads وProBooks، إضافة إلى حواسب HP وLenovo القادمة.

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