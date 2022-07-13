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"التعليم" تضمّ 6 مدارس ابتدائية لأخرى في عفيف

التنفيذ ابتداءً من العام الدراسي القادم

أصدرت وزارة التعليم قراراً بضم ست مدارس في عدد من قرى ومراكز محافظة عفيف؛ منها خمس مدارس للبنات ومدرسة واحدة للبنين، وذلك ابتداءً من العام الدراسي القادم 1442هـ.

وتضمن القرار "ضمّ ابتدائية النزهة للبنات لمدرسة أسماء بنت أبي بكر ببطاحة، وابتدائية الصالحية لمدرسة بدائع العضيان، وابتدائية بيضاء نثيل لمدرسة المنصورة، وابتدائية مشرفة الضليعي للابتدائية الثامنة بعفيف، والثانوية الأولى بالكفية للبنات لثانوية فيضة نومان، بالإضافة لمدرسة ابتدائية سعد بن أبي وقاص للبنين بأم سرحة تضم لابتدائية تنيبيكة".

وأقرّت "تعليم عفيف" إغلاق مدرسة عبدالله بن الزبير للبنين بالمحافظة، وتحويل المبنى إلى لمسمى "مدرسة أم الحكم للبنات"، ونقل طلاب الصفوف من الثالث إلى السادس لمدرسة الملك فهد الابتدائية ونقل طلاب صفوف الأول والثاني ابتدائي من مدرسة عبدالله بن الزبير ومدرسة الملك فهد إلى الابتدائية الثامنة والسابعة للبنات بالمحافظة.

وزارة التعليم محافظة عفيف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التعليم" تضمّ 6 مدارس ابتدائية لأخرى في عفيف
سبق

أصدرت وزارة التعليم قراراً بضم ست مدارس في عدد من قرى ومراكز محافظة عفيف؛ منها خمس مدارس للبنات ومدرسة واحدة للبنين، وذلك ابتداءً من العام الدراسي القادم 1442هـ.

وتضمن القرار "ضمّ ابتدائية النزهة للبنات لمدرسة أسماء بنت أبي بكر ببطاحة، وابتدائية الصالحية لمدرسة بدائع العضيان، وابتدائية بيضاء نثيل لمدرسة المنصورة، وابتدائية مشرفة الضليعي للابتدائية الثامنة بعفيف، والثانوية الأولى بالكفية للبنات لثانوية فيضة نومان، بالإضافة لمدرسة ابتدائية سعد بن أبي وقاص للبنين بأم سرحة تضم لابتدائية تنيبيكة".

وأقرّت "تعليم عفيف" إغلاق مدرسة عبدالله بن الزبير للبنين بالمحافظة، وتحويل المبنى إلى لمسمى "مدرسة أم الحكم للبنات"، ونقل طلاب الصفوف من الثالث إلى السادس لمدرسة الملك فهد الابتدائية ونقل طلاب صفوف الأول والثاني ابتدائي من مدرسة عبدالله بن الزبير ومدرسة الملك فهد إلى الابتدائية الثامنة والسابعة للبنات بالمحافظة.

13 يوليو 2020 - 22 ذو القعدة 1441
02:59 PM

"التعليم" تضمّ 6 مدارس ابتدائية لأخرى في عفيف

التنفيذ ابتداءً من العام الدراسي القادم

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فهد الغبيوي - عفيف
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أصدرت وزارة التعليم قراراً بضم ست مدارس في عدد من قرى ومراكز محافظة عفيف؛ منها خمس مدارس للبنات ومدرسة واحدة للبنين، وذلك ابتداءً من العام الدراسي القادم 1442هـ.

وتضمن القرار "ضمّ ابتدائية النزهة للبنات لمدرسة أسماء بنت أبي بكر ببطاحة، وابتدائية الصالحية لمدرسة بدائع العضيان، وابتدائية بيضاء نثيل لمدرسة المنصورة، وابتدائية مشرفة الضليعي للابتدائية الثامنة بعفيف، والثانوية الأولى بالكفية للبنات لثانوية فيضة نومان، بالإضافة لمدرسة ابتدائية سعد بن أبي وقاص للبنين بأم سرحة تضم لابتدائية تنيبيكة".

وأقرّت "تعليم عفيف" إغلاق مدرسة عبدالله بن الزبير للبنين بالمحافظة، وتحويل المبنى إلى لمسمى "مدرسة أم الحكم للبنات"، ونقل طلاب الصفوف من الثالث إلى السادس لمدرسة الملك فهد الابتدائية ونقل طلاب صفوف الأول والثاني ابتدائي من مدرسة عبدالله بن الزبير ومدرسة الملك فهد إلى الابتدائية الثامنة والسابعة للبنات بالمحافظة.

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