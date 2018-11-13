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الجيش اليمني يأسر 10 قيادات ميدانية حوثية في مواجهات عنيفة بـ"دمت"

قتلت قائد الميليشيا "هشام الغرباني" وأسرت العقيد الانقلابي "عبد الواحد عبدالله"

سقط عشرات القتلى والجرحى من ميليشيات الحوثي، وأسر 10 آخرين، أمس الاثنين، بينهم قيادات ميدانية في مواجهات عنيفة مع قوات الجيش اليمني بجبهة دمت آخر معاقل تواجد الحوثيين في محافظة الضالع جنوب البلاد، وفق موقع العربية نت.

وتفصيلاً، أكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن مواجهات عنيفة اندلعت في جبهة دمت إثر محاولة ميليشيات الحوثي الانقلابية، اقتحام قرية الحقب والجبال المطلة على مدينة دمت من الجهة الغربية.

وأشار المركز الإعلامي إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى من الميليشيات، ولا تزال الجثث مرمية بالأطراف الشمالية لقرية الحقب، وأطراف قرية خاب، المدخل الغربي لمدينة دمت.

وأضاف أن "10 من عناصر الميليشيات وقعوا في الأسر أثناء محاولتهم التسلل باتجاه مواقع الجيش في حيد كنة بذات المنطقة".

وأفادت مصادر عسكرية بأن قائد ميليشيات الحوثي في جبهة دمت هشام الغرباني قد لقي مصرعه مع عدد من مسلحي الميليشيات في معارك الاثنين، بمديرية دمت شمال الضالع، كما تم أسر القيادي الحوثي العقيد عبدالواحد عبدالله وعدد آخر من الميليشيات.


وتخوض قوات الجيش اليمني بإسناد من التحالف منذ أيام مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثي في مديرية دمت، ونجحت في تحرير مواقع ومناطق واسعة منها.

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الجيش اليمني يأسر 10 قيادات ميدانية حوثية في مواجهات عنيفة بـ"دمت"
سبق

سقط عشرات القتلى والجرحى من ميليشيات الحوثي، وأسر 10 آخرين، أمس الاثنين، بينهم قيادات ميدانية في مواجهات عنيفة مع قوات الجيش اليمني بجبهة دمت آخر معاقل تواجد الحوثيين في محافظة الضالع جنوب البلاد، وفق موقع العربية نت.

وتفصيلاً، أكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن مواجهات عنيفة اندلعت في جبهة دمت إثر محاولة ميليشيات الحوثي الانقلابية، اقتحام قرية الحقب والجبال المطلة على مدينة دمت من الجهة الغربية.

وأشار المركز الإعلامي إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى من الميليشيات، ولا تزال الجثث مرمية بالأطراف الشمالية لقرية الحقب، وأطراف قرية خاب، المدخل الغربي لمدينة دمت.

وأضاف أن "10 من عناصر الميليشيات وقعوا في الأسر أثناء محاولتهم التسلل باتجاه مواقع الجيش في حيد كنة بذات المنطقة".

وأفادت مصادر عسكرية بأن قائد ميليشيات الحوثي في جبهة دمت هشام الغرباني قد لقي مصرعه مع عدد من مسلحي الميليشيات في معارك الاثنين، بمديرية دمت شمال الضالع، كما تم أسر القيادي الحوثي العقيد عبدالواحد عبدالله وعدد آخر من الميليشيات.


وتخوض قوات الجيش اليمني بإسناد من التحالف منذ أيام مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثي في مديرية دمت، ونجحت في تحرير مواقع ومناطق واسعة منها.

13 نوفمبر 2018 - 5 ربيع الأول 1440
12:09 AM

الجيش اليمني يأسر 10 قيادات ميدانية حوثية في مواجهات عنيفة بـ"دمت"

قتلت قائد الميليشيا "هشام الغرباني" وأسرت العقيد الانقلابي "عبد الواحد عبدالله"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سقط عشرات القتلى والجرحى من ميليشيات الحوثي، وأسر 10 آخرين، أمس الاثنين، بينهم قيادات ميدانية في مواجهات عنيفة مع قوات الجيش اليمني بجبهة دمت آخر معاقل تواجد الحوثيين في محافظة الضالع جنوب البلاد، وفق موقع العربية نت.

وتفصيلاً، أكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن مواجهات عنيفة اندلعت في جبهة دمت إثر محاولة ميليشيات الحوثي الانقلابية، اقتحام قرية الحقب والجبال المطلة على مدينة دمت من الجهة الغربية.

وأشار المركز الإعلامي إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى من الميليشيات، ولا تزال الجثث مرمية بالأطراف الشمالية لقرية الحقب، وأطراف قرية خاب، المدخل الغربي لمدينة دمت.

وأضاف أن "10 من عناصر الميليشيات وقعوا في الأسر أثناء محاولتهم التسلل باتجاه مواقع الجيش في حيد كنة بذات المنطقة".

وأفادت مصادر عسكرية بأن قائد ميليشيات الحوثي في جبهة دمت هشام الغرباني قد لقي مصرعه مع عدد من مسلحي الميليشيات في معارك الاثنين، بمديرية دمت شمال الضالع، كما تم أسر القيادي الحوثي العقيد عبدالواحد عبدالله وعدد آخر من الميليشيات.


وتخوض قوات الجيش اليمني بإسناد من التحالف منذ أيام مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثي في مديرية دمت، ونجحت في تحرير مواقع ومناطق واسعة منها.

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