الإمارات تعلن سحب دبلوماسييها من لبنان تضامنًا مع السعودية

في ظل النهج غير المقبول من قِبَل بعض المسؤولين

أعلنت دولة الإمارات، سحب دبلوماسييها من الجمهورية اللبنانية.

وقال خليفة شاهين المرر، وزير الدولة الإماراتي: إن قرار سحب الدبلوماسيين، جاء تضامنًا مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، في ظل النهج غير المقبول من قِبَل بعض المسؤولين اللبنانيين تجاه المملكة.

وأشار إلى استمرارية العمل في القسم القنصلي ومركز التأشيرات في بعثة الدولة لدى بيروت خلال الفترة الحالية.

كما قررت دولة الإمارات منع مواطنيها من السفر إلى جمهورية لبنان.

وجاءت الخطوة الإماراتية على إثر التصريحات المسيئة لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي حول اليمن.

واتخذ عدد من دول الخليج إجراءات بحق لبنان؛ لما اعتبروه "إساءة" في حق السعودية والإمارات.