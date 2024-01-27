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لاذ بالفرار.. جندي أوكراني يفتح النار على زملائه ويقتل 5 منهم

في مصنع بوسط البلاد يُنتج صواريخ وقاذفات وأدوات صناعية

فَتَح جندي في الحرس الوطني الأوكراني، النارَ على رفاقه في مصنع للطائرات؛ مما أدى إلى مقتل خمسة منهم وجرح خمسة آخرين، قبل أن يلوذ بالفرار؛ حسب ما أعلنته وزارة الداخلية الأوكرانية الخميس.

وقالت الوزارة في بيان: إن "أحد أفراد الحرس الوطني الأوكراني فَتَح النار من رشاش كلاشنيكوف على حراس المصنع ثم فر بسلاحه"؛ موضحة أن ذلك "أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة خمسة آخرين".

وأضافت وفق "الفرنسية" أن الحادث وقع ليل الأربعاء الخميس في مصنع يوجماش في دنيبرو بوسط البلاد، الذي ينتج صواريخ وقاذفات ومركبات وأدوات صناعية.

وكان مُطلِق النار المولود في 2001 قد تلقى للتو سلاحه قبل نوبة عمله.

وبدأت عملية خاصة في المدينة للعثور عليه؛ بينما تَوجه قائد الحرس الوطني "نيكولاي بالان" إلى مكان الحادث، حسب المصدر نفسه.

وقالت الوزارة إن "دوافع الجريمة لم تُعرف بعد".

وتتكرر حوادث إطلاق النار في الوحدات العسكرية في دول الاتحاد السوفييتي السابق خصوصًا؛ بسبب التنمر الذي يُعد واحدة من أخطر المشاكل في هذه البلدان؛ لا سيما في روسيا على الرغم من تحسن الوضع في السنوات الأخيرة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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لاذ بالفرار.. جندي أوكراني يفتح النار على زملائه ويقتل 5 منهم
سبق

فَتَح جندي في الحرس الوطني الأوكراني، النارَ على رفاقه في مصنع للطائرات؛ مما أدى إلى مقتل خمسة منهم وجرح خمسة آخرين، قبل أن يلوذ بالفرار؛ حسب ما أعلنته وزارة الداخلية الأوكرانية الخميس.

وقالت الوزارة في بيان: إن "أحد أفراد الحرس الوطني الأوكراني فَتَح النار من رشاش كلاشنيكوف على حراس المصنع ثم فر بسلاحه"؛ موضحة أن ذلك "أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة خمسة آخرين".

وأضافت وفق "الفرنسية" أن الحادث وقع ليل الأربعاء الخميس في مصنع يوجماش في دنيبرو بوسط البلاد، الذي ينتج صواريخ وقاذفات ومركبات وأدوات صناعية.

وكان مُطلِق النار المولود في 2001 قد تلقى للتو سلاحه قبل نوبة عمله.

وبدأت عملية خاصة في المدينة للعثور عليه؛ بينما تَوجه قائد الحرس الوطني "نيكولاي بالان" إلى مكان الحادث، حسب المصدر نفسه.

وقالت الوزارة إن "دوافع الجريمة لم تُعرف بعد".

وتتكرر حوادث إطلاق النار في الوحدات العسكرية في دول الاتحاد السوفييتي السابق خصوصًا؛ بسبب التنمر الذي يُعد واحدة من أخطر المشاكل في هذه البلدان؛ لا سيما في روسيا على الرغم من تحسن الوضع في السنوات الأخيرة.

27 يناير 2022 - 24 جمادى الآخر 1443
12:28 PM

لاذ بالفرار.. جندي أوكراني يفتح النار على زملائه ويقتل 5 منهم

في مصنع بوسط البلاد يُنتج صواريخ وقاذفات وأدوات صناعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فَتَح جندي في الحرس الوطني الأوكراني، النارَ على رفاقه في مصنع للطائرات؛ مما أدى إلى مقتل خمسة منهم وجرح خمسة آخرين، قبل أن يلوذ بالفرار؛ حسب ما أعلنته وزارة الداخلية الأوكرانية الخميس.

وقالت الوزارة في بيان: إن "أحد أفراد الحرس الوطني الأوكراني فَتَح النار من رشاش كلاشنيكوف على حراس المصنع ثم فر بسلاحه"؛ موضحة أن ذلك "أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة خمسة آخرين".

وأضافت وفق "الفرنسية" أن الحادث وقع ليل الأربعاء الخميس في مصنع يوجماش في دنيبرو بوسط البلاد، الذي ينتج صواريخ وقاذفات ومركبات وأدوات صناعية.

وكان مُطلِق النار المولود في 2001 قد تلقى للتو سلاحه قبل نوبة عمله.

وبدأت عملية خاصة في المدينة للعثور عليه؛ بينما تَوجه قائد الحرس الوطني "نيكولاي بالان" إلى مكان الحادث، حسب المصدر نفسه.

وقالت الوزارة إن "دوافع الجريمة لم تُعرف بعد".

وتتكرر حوادث إطلاق النار في الوحدات العسكرية في دول الاتحاد السوفييتي السابق خصوصًا؛ بسبب التنمر الذي يُعد واحدة من أخطر المشاكل في هذه البلدان؛ لا سيما في روسيا على الرغم من تحسن الوضع في السنوات الأخيرة.

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