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بريطانيا تسجّل 16703 إصابات جديدة و21 وفاة بكورونا

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

سجّلت بريطانيا 16703 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وهو أكبر عدد من الإصابات تسجّله البلاد منذ مطلع شهر فبراير الماضي.

كما سجّلت خلال الفترة ذاتها 21 وفاة بالفيروس مقارنة بـ 19 وفاة في اليوم السابق.

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بريطانيا تسجّل 16703 إصابات جديدة و21 وفاة بكورونا
سبق

سجّلت بريطانيا 16703 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وهو أكبر عدد من الإصابات تسجّله البلاد منذ مطلع شهر فبراير الماضي.

كما سجّلت خلال الفترة ذاتها 21 وفاة بالفيروس مقارنة بـ 19 وفاة في اليوم السابق.

25 يونيو 2021 - 15 ذو القعدة 1442
01:21 PM

بريطانيا تسجّل 16703 إصابات جديدة و21 وفاة بكورونا

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت بريطانيا 16703 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وهو أكبر عدد من الإصابات تسجّله البلاد منذ مطلع شهر فبراير الماضي.

كما سجّلت خلال الفترة ذاتها 21 وفاة بالفيروس مقارنة بـ 19 وفاة في اليوم السابق.

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