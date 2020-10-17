النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 359 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 370 خلال الـ24 ساعة الماضية

"كورونا" يصيب 62212 هنديًّا خلال يوم.. و300 مليون يحصلون على اللقاح قريبًا

حصيلة المرضى بالفيروس بلغت 7.43 ملاببن

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند، اليوم (السبت)، بمقدار 62212 حالة أخرى أمس.

وبين تقرير إعلامي محلي أن الحكومة بدأت في تحديد نحو 300 مليون شخص سيحصلون على اللقاح أولًا عندما يكون جاهزًا بحلول نهاية أكتوبر ونوفمبر.

من ناحيتها أوضحت صحيفة "تايمز أوف إنديا" أن العاملين في مجال الصحة والصرف الصحي في الخطوط الأمامية ومسؤولي الشرطة وكبار السن الذين يعانون من أمراض مصاحبة؛ سيحصلون على اللقاح على سبيل الأولوية، وفقاً لـ"رويترز".

وأضافت أن الخطة التي لا تزال في مرحلة الصياغة، تهدف إلى تغطية 23 في المئة من السكان في المرحلة الأولى.

أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية أن العدد التراكمي للإصابات بفيروس كورونا في الهند بلغ 7.43 ملايين اليوم، بعد أن ارتفع بمقدار 62212 في الساعات الأربع والعشرين الماضية، لكن عدد الإصابات النشطة تراجع إلى أقل من 800 ألف للمرة الأولى في 1.5 شهر.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
"كورونا" يصيب 62212 هنديًّا خلال يوم.. و300 مليون يحصلون على اللقاح قريبًا
سبق

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند، اليوم (السبت)، بمقدار 62212 حالة أخرى أمس.

وبين تقرير إعلامي محلي أن الحكومة بدأت في تحديد نحو 300 مليون شخص سيحصلون على اللقاح أولًا عندما يكون جاهزًا بحلول نهاية أكتوبر ونوفمبر.

من ناحيتها أوضحت صحيفة "تايمز أوف إنديا" أن العاملين في مجال الصحة والصرف الصحي في الخطوط الأمامية ومسؤولي الشرطة وكبار السن الذين يعانون من أمراض مصاحبة؛ سيحصلون على اللقاح على سبيل الأولوية، وفقاً لـ"رويترز".

وأضافت أن الخطة التي لا تزال في مرحلة الصياغة، تهدف إلى تغطية 23 في المئة من السكان في المرحلة الأولى.

أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية أن العدد التراكمي للإصابات بفيروس كورونا في الهند بلغ 7.43 ملايين اليوم، بعد أن ارتفع بمقدار 62212 في الساعات الأربع والعشرين الماضية، لكن عدد الإصابات النشطة تراجع إلى أقل من 800 ألف للمرة الأولى في 1.5 شهر.

17 أكتوبر 2020 - 30 صفر 1442
03:06 PM

"كورونا" يصيب 62212 هنديًّا خلال يوم.. و300 مليون يحصلون على اللقاح قريبًا

حصيلة المرضى بالفيروس بلغت 7.43 ملاببن

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,032

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند، اليوم (السبت)، بمقدار 62212 حالة أخرى أمس.

وبين تقرير إعلامي محلي أن الحكومة بدأت في تحديد نحو 300 مليون شخص سيحصلون على اللقاح أولًا عندما يكون جاهزًا بحلول نهاية أكتوبر ونوفمبر.

من ناحيتها أوضحت صحيفة "تايمز أوف إنديا" أن العاملين في مجال الصحة والصرف الصحي في الخطوط الأمامية ومسؤولي الشرطة وكبار السن الذين يعانون من أمراض مصاحبة؛ سيحصلون على اللقاح على سبيل الأولوية، وفقاً لـ"رويترز".

وأضافت أن الخطة التي لا تزال في مرحلة الصياغة، تهدف إلى تغطية 23 في المئة من السكان في المرحلة الأولى.

أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية أن العدد التراكمي للإصابات بفيروس كورونا في الهند بلغ 7.43 ملايين اليوم، بعد أن ارتفع بمقدار 62212 في الساعات الأربع والعشرين الماضية، لكن عدد الإصابات النشطة تراجع إلى أقل من 800 ألف للمرة الأولى في 1.5 شهر.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,975
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,518
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,019
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,469

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة