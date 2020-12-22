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"ابن حثلين": إلغاء أشواط الجمل ونخبة النخبة تنفيذًا لتوجيهات الدولة

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الإبل الشيخ فهد بن حثلين، إلغاء أشواط الجمل ونخبة النخبة والاكتفاء بأشواط الفردي.

وقال "ابن حثلين" في تغريدة على حسابه الشخصي: "امتثالاً للتوجيه السامي، ونظرًا لظروف جائحة كورونا، نأسف لعدم إكمال #مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للإبل5 حتى موعده المحدد سابقًا، وتم تقديمه وإلغاء أشواط الجمل ونخبة النخبة، والاكتفاء بأشواط الفردي".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"ابن حثلين": إلغاء أشواط الجمل ونخبة النخبة تنفيذًا لتوجيهات الدولة
سبق

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الإبل الشيخ فهد بن حثلين، إلغاء أشواط الجمل ونخبة النخبة والاكتفاء بأشواط الفردي.

وقال "ابن حثلين" في تغريدة على حسابه الشخصي: "امتثالاً للتوجيه السامي، ونظرًا لظروف جائحة كورونا، نأسف لعدم إكمال #مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للإبل5 حتى موعده المحدد سابقًا، وتم تقديمه وإلغاء أشواط الجمل ونخبة النخبة، والاكتفاء بأشواط الفردي".

22 ديسمبر 2020 - 7 جمادى الأول 1442
10:07 PM

"ابن حثلين": إلغاء أشواط الجمل ونخبة النخبة تنفيذًا لتوجيهات الدولة

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نافل السبيعي - رماح
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3,925

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الإبل الشيخ فهد بن حثلين، إلغاء أشواط الجمل ونخبة النخبة والاكتفاء بأشواط الفردي.

وقال "ابن حثلين" في تغريدة على حسابه الشخصي: "امتثالاً للتوجيه السامي، ونظرًا لظروف جائحة كورونا، نأسف لعدم إكمال #مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للإبل5 حتى موعده المحدد سابقًا، وتم تقديمه وإلغاء أشواط الجمل ونخبة النخبة، والاكتفاء بأشواط الفردي".

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