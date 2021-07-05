"القشعمي" إلى رئيس رقباء بجوازات المطار

صدر قرار بترقية الرقيب أول عبدالله أحمد عبدالله القشعمي من منسوبي جوازات مطار الملك خالد الدولي بالرياض، إلى رئيس رقباء.

وعبّر "القشعمي" عن سعادته الكبيرة بهذه الترقية، مؤكدًا أن هذه الترقية ستكون حافزًا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن.





وتقدم "سبق" التهنئة لـ"القشعمي" على هذه الترقية، متمنية له مزيدًا من العطاء في حياته العملية.