رفع نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- بمناسبة الذكرى السادسة لتوليه مقاليد الحكم. وقال نائب أمير الرياض: إن مشاعر الفرح بهذه الذكرى الغالية على قلوبنا جميعًا لا تصفها الكلمات ولا توفيها العبارات لقائد سطر الإنجازات وحقق الطموحات وأرسى دعائم الأمن وحارب الفساد والتطرف، وجعل هذا الوطن العظيم يعيش نهضة غير مسبوقة وحراكًا على كافة الأصعدة، وفق رؤية استراتيجية طموحة لتحقيق رخاء وازدهار هذا الوطن وأبنائه. وأشار إلى أن المملكة خلال هذا العهد الزاهر عززت من مكانتها الدولية المرموقة، وما أدلّ على ذلك من ترؤُّسها واستضافتها لقمة مجموعة العشرين لعام ٢٠٢٠، وإعدادها لبرامج شاملة وطموحة وتوفير كافة الإمكانات لتحقيق النجاح، بالإضافة إلى مواصلة إسهاماتها الكبرى في إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة وتعزيز السلام العالمي. وأضاف نائب أمير الرياض أنه على الرغم من التحديات والظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم في ظل جائحة كورونا وتأثيرها البالغ صحيًّا واقتصاديًّا، إلا أن هذا الوطن بفضل الله ثم القيادة الحكيمة، استطاع تجاوز الصعاب ومواصلة مشاريع التنمية والتطوير، وتقديم كل ما يسهم في تجاوز هذه التحديات على كافة المستويات محليًّا ودوليًّا.

نائب أمير الرياض: 6 أعوام والوطن يعيش نهضة غير مسبوقة وفق رؤية استراتيجية طموحة فلاح الجوفان سبق 2020-11-18 رفع نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- بمناسبة الذكرى السادسة لتوليه مقاليد الحكم.



وقال نائب أمير الرياض: إن مشاعر الفرح بهذه الذكرى الغالية على قلوبنا جميعًا لا تصفها الكلمات ولا توفيها العبارات لقائد سطر الإنجازات وحقق الطموحات وأرسى دعائم الأمن وحارب الفساد والتطرف، وجعل هذا الوطن العظيم يعيش نهضة غير مسبوقة وحراكًا على كافة الأصعدة، وفق رؤية استراتيجية طموحة لتحقيق رخاء وازدهار هذا الوطن وأبنائه.



وأشار إلى أن المملكة خلال هذا العهد الزاهر عززت من مكانتها الدولية المرموقة، وما أدلّ على ذلك من ترؤُّسها واستضافتها لقمة مجموعة العشرين لعام ٢٠٢٠، وإعدادها لبرامج شاملة وطموحة وتوفير كافة الإمكانات لتحقيق النجاح، بالإضافة إلى مواصلة إسهاماتها الكبرى في إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة وتعزيز السلام العالمي.



وأضاف نائب أمير الرياض أنه على الرغم من التحديات والظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم في ظل جائحة كورونا وتأثيرها البالغ صحيًّا واقتصاديًّا، إلا أن هذا الوطن بفضل الله ثم القيادة الحكيمة، استطاع تجاوز الصعاب ومواصلة مشاريع التنمية والتطوير، وتقديم كل ما يسهم في تجاوز هذه التحديات على كافة المستويات محليًّا ودوليًّا.

18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442 04:32 PM

نائب أمير الرياض: 6 أعوام والوطن يعيش نهضة غير مسبوقة وفق رؤية استراتيجية طموحة قال إن عبارات الثناء تعجز أمام قائد سطر الإنجازات وحقق الطموحات وأرسى دعائم الأمن





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رفع نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- بمناسبة الذكرى السادسة لتوليه مقاليد الحكم.



وقال نائب أمير الرياض: إن مشاعر الفرح بهذه الذكرى الغالية على قلوبنا جميعًا لا تصفها الكلمات ولا توفيها العبارات لقائد سطر الإنجازات وحقق الطموحات وأرسى دعائم الأمن وحارب الفساد والتطرف، وجعل هذا الوطن العظيم يعيش نهضة غير مسبوقة وحراكًا على كافة الأصعدة، وفق رؤية استراتيجية طموحة لتحقيق رخاء وازدهار هذا الوطن وأبنائه.



وأشار إلى أن المملكة خلال هذا العهد الزاهر عززت من مكانتها الدولية المرموقة، وما أدلّ على ذلك من ترؤُّسها واستضافتها لقمة مجموعة العشرين لعام ٢٠٢٠، وإعدادها لبرامج شاملة وطموحة وتوفير كافة الإمكانات لتحقيق النجاح، بالإضافة إلى مواصلة إسهاماتها الكبرى في إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة وتعزيز السلام العالمي.



وأضاف نائب أمير الرياض أنه على الرغم من التحديات والظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم في ظل جائحة كورونا وتأثيرها البالغ صحيًّا واقتصاديًّا، إلا أن هذا الوطن بفضل الله ثم القيادة الحكيمة، استطاع تجاوز الصعاب ومواصلة مشاريع التنمية والتطوير، وتقديم كل ما يسهم في تجاوز هذه التحديات على كافة المستويات محليًّا ودوليًّا.