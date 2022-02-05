قيادة قوات التحالف: الطرق المؤدية إلى مدينة "حرض" ضمن منطقة العمليات

طلبت من اليمنيين وعموم المدنيين عدم استخدامها حتى إشعار آخر

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي؛ أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطلب من المواطنين اليمنيين وعموم المدنيين عدم استخدام الطرق المؤدية إلى مدينة (حرض) ابتداءً من الساعة الثالثة فجراً (03:00) ليوم السبت (05 فبراير 2022م) حتى إشعار آخر باستخدامها؛ باعتبارها ضمن منطقة العمليات، وتتم مراقبتها على مدار الساعة، وسيتم استهداف أيّ تحركاتٍ على هذه الطرق.

كما تطلب قيادة القوات المشتركة للتحالف من المواطنين اليمنيين عدم الوجود بالقرب من هذه الطرق حفاظاً على سلامتهم.