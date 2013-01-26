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اللجنة الأمنية بإمارة الرياض تضبط 50 بدلة عسكرية و3 آلاف من الرتب والأنواط المخالفة

بتوجيه من أمير الرياض ونائبه.. وبمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة

ضبطت اللجنة الأمنية لمتابعة محال تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض ٥٠ بدلة عسكرية، وثلاثة آلاف قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة.

وتم خلال الجولة الميدانية مصادرة المضبوطات، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المحل المخالف وإغلاقه، كما تم الشخوص لمعمل تطريز للتأكد من عدم إنتاجه الرتب والشعارات دون تراخيص.

وتأتي تلك الجولات بناء على توجيهات ومتابعة من أمير المنطقة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز؛ لضبط مثل تلك الممارسات المخالفة.

وشارك في الحملة الكثير من القطاعات الحكومية، ممثلة في وزارة الحرس الوطني، ووزارة التجارة، وأمانة منطقة الرياض، وشرطة وجوازات المنطقة، وقوة المهمات الخاصة، ومكتب العمل بالرياض.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اللجنة الأمنية بإمارة الرياض تضبط 50 بدلة عسكرية و3 آلاف من الرتب والأنواط المخالفة
سبق

ضبطت اللجنة الأمنية لمتابعة محال تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض ٥٠ بدلة عسكرية، وثلاثة آلاف قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة.

وتم خلال الجولة الميدانية مصادرة المضبوطات، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المحل المخالف وإغلاقه، كما تم الشخوص لمعمل تطريز للتأكد من عدم إنتاجه الرتب والشعارات دون تراخيص.

وتأتي تلك الجولات بناء على توجيهات ومتابعة من أمير المنطقة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز؛ لضبط مثل تلك الممارسات المخالفة.

وشارك في الحملة الكثير من القطاعات الحكومية، ممثلة في وزارة الحرس الوطني، ووزارة التجارة، وأمانة منطقة الرياض، وشرطة وجوازات المنطقة، وقوة المهمات الخاصة، ومكتب العمل بالرياض.

25 يناير 2021 - 12 جمادى الآخر 1442
11:53 PM

اللجنة الأمنية بإمارة الرياض تضبط 50 بدلة عسكرية و3 آلاف من الرتب والأنواط المخالفة

بتوجيه من أمير الرياض ونائبه.. وبمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة

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فلاح الجوفان - شقراء
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1,690

ضبطت اللجنة الأمنية لمتابعة محال تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض ٥٠ بدلة عسكرية، وثلاثة آلاف قطعة من الأنواط والرتب والشعارات العسكرية المخالفة.

وتم خلال الجولة الميدانية مصادرة المضبوطات، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المحل المخالف وإغلاقه، كما تم الشخوص لمعمل تطريز للتأكد من عدم إنتاجه الرتب والشعارات دون تراخيص.

وتأتي تلك الجولات بناء على توجيهات ومتابعة من أمير المنطقة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز؛ لضبط مثل تلك الممارسات المخالفة.

وشارك في الحملة الكثير من القطاعات الحكومية، ممثلة في وزارة الحرس الوطني، ووزارة التجارة، وأمانة منطقة الرياض، وشرطة وجوازات المنطقة، وقوة المهمات الخاصة، ومكتب العمل بالرياض.

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