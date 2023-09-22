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الحائلي للاتحاديين: لا تقسوا على اللاعبين.. سنعالج الأخطاء

قدّم أنمار الحائلي، رئيس نادي الاتحاد، اعتذاره للجماهير بعد الخسارة من الهلال 1-3 في الجولة الرابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وكتب مغردًا: "جمهور الاتحاد الحبيب، أقدم لكم اعتذاري الشديد عن نتيجة مباراة اليوم".

وأضاف: "الفريق الآن يمرُّ بمنعطف خطير بسبب الخروج الآسيوي. سأتدخل إداريًّا، وسنعالج الأخطاء".

وختم: "أرجو منكم عدم القسوة على اللاعبين، ودعمهم. أمامنا 3 مباريات مهمة جدًّا، لا بد من التركيز حيالها لعودة الفريق لوضعه الطبيعي".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الحائلي للاتحاديين: لا تقسوا على اللاعبين.. سنعالج الأخطاء
سبق

قدّم أنمار الحائلي، رئيس نادي الاتحاد، اعتذاره للجماهير بعد الخسارة من الهلال 1-3 في الجولة الرابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وكتب مغردًا: "جمهور الاتحاد الحبيب، أقدم لكم اعتذاري الشديد عن نتيجة مباراة اليوم".

وأضاف: "الفريق الآن يمرُّ بمنعطف خطير بسبب الخروج الآسيوي. سأتدخل إداريًّا، وسنعالج الأخطاء".

وختم: "أرجو منكم عدم القسوة على اللاعبين، ودعمهم. أمامنا 3 مباريات مهمة جدًّا، لا بد من التركيز حيالها لعودة الفريق لوضعه الطبيعي".

22 سبتمبر 2019 - 23 محرّم 1441
02:17 AM

الحائلي للاتحاديين: لا تقسوا على اللاعبين.. سنعالج الأخطاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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قدّم أنمار الحائلي، رئيس نادي الاتحاد، اعتذاره للجماهير بعد الخسارة من الهلال 1-3 في الجولة الرابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وكتب مغردًا: "جمهور الاتحاد الحبيب، أقدم لكم اعتذاري الشديد عن نتيجة مباراة اليوم".

وأضاف: "الفريق الآن يمرُّ بمنعطف خطير بسبب الخروج الآسيوي. سأتدخل إداريًّا، وسنعالج الأخطاء".

وختم: "أرجو منكم عدم القسوة على اللاعبين، ودعمهم. أمامنا 3 مباريات مهمة جدًّا، لا بد من التركيز حيالها لعودة الفريق لوضعه الطبيعي".

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