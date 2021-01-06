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"أمازون" تخطط لتدشين أسطول جوي.. ما القصة؟

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "أمازون" الأمريكية تسعى لزيادة أسطولها الجوي بشراء عدد هائل من الطائرات؛ ما طرح تساؤلًا: ما الذي ستفعله الشركة الأمريكية بتلك الطائرات.

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن أمازون تخطط في الفترة المقبلة، لأن تزيد من فعالية خدمتها "برايم آير"، التي سبق وأطلقتها عام 2016 عن طريق 11 طائرة فقط.

وأشارت إلى أن أمازون تنوي أن ترفع أسطول طائرات الشحن الجوي الخاصة بأمازون لأكثر من 85 طائرة بحلول عام 2022.

وبالفعل اشترت في الآونة الأخيرة أمازون أكثر من 11 طائرة شحن جوي من أنواع "بوينغ 767" و"بوينغ 300".

وتشير أمازون إلى أن ذلك يكون أقل في تكلفة الشحن من تأجير الطائرات، وسيوفر لها سرعة هائلة في نقل مختلف أنواع المنتجات.

ومن أجل ذلك اشترت أيضًا أمازون 7 طائرات شحن مستعملة من دلتا و4 طائرات من وست جيت الكندية، بعد تعديلهم لحمل البضائع.

وستبدأ تلك الطائرات الجديدة في العمل لمصلحة أمازون في وقت لاحق من هذا العام الجاري 2021.

وتسعى أمازون خلال السنوات المقبلة لرفع أسطول طائراتها لأكثر من 200 طائرة شحن جوي، ليجعلها تناطح كبريات شركات الشحن العالمية مثل "يو بي إس" و"فيدكس".

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"أمازون" تخطط لتدشين أسطول جوي.. ما القصة؟
سبق

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "أمازون" الأمريكية تسعى لزيادة أسطولها الجوي بشراء عدد هائل من الطائرات؛ ما طرح تساؤلًا: ما الذي ستفعله الشركة الأمريكية بتلك الطائرات.

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن أمازون تخطط في الفترة المقبلة، لأن تزيد من فعالية خدمتها "برايم آير"، التي سبق وأطلقتها عام 2016 عن طريق 11 طائرة فقط.

وأشارت إلى أن أمازون تنوي أن ترفع أسطول طائرات الشحن الجوي الخاصة بأمازون لأكثر من 85 طائرة بحلول عام 2022.

وبالفعل اشترت في الآونة الأخيرة أمازون أكثر من 11 طائرة شحن جوي من أنواع "بوينغ 767" و"بوينغ 300".

وتشير أمازون إلى أن ذلك يكون أقل في تكلفة الشحن من تأجير الطائرات، وسيوفر لها سرعة هائلة في نقل مختلف أنواع المنتجات.

ومن أجل ذلك اشترت أيضًا أمازون 7 طائرات شحن مستعملة من دلتا و4 طائرات من وست جيت الكندية، بعد تعديلهم لحمل البضائع.

وستبدأ تلك الطائرات الجديدة في العمل لمصلحة أمازون في وقت لاحق من هذا العام الجاري 2021.

وتسعى أمازون خلال السنوات المقبلة لرفع أسطول طائراتها لأكثر من 200 طائرة شحن جوي، ليجعلها تناطح كبريات شركات الشحن العالمية مثل "يو بي إس" و"فيدكس".

06 يناير 2021 - 22 جمادى الأول 1442
05:45 PM

"أمازون" تخطط لتدشين أسطول جوي.. ما القصة؟

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "أمازون" الأمريكية تسعى لزيادة أسطولها الجوي بشراء عدد هائل من الطائرات؛ ما طرح تساؤلًا: ما الذي ستفعله الشركة الأمريكية بتلك الطائرات.

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن أمازون تخطط في الفترة المقبلة، لأن تزيد من فعالية خدمتها "برايم آير"، التي سبق وأطلقتها عام 2016 عن طريق 11 طائرة فقط.

وأشارت إلى أن أمازون تنوي أن ترفع أسطول طائرات الشحن الجوي الخاصة بأمازون لأكثر من 85 طائرة بحلول عام 2022.

وبالفعل اشترت في الآونة الأخيرة أمازون أكثر من 11 طائرة شحن جوي من أنواع "بوينغ 767" و"بوينغ 300".

وتشير أمازون إلى أن ذلك يكون أقل في تكلفة الشحن من تأجير الطائرات، وسيوفر لها سرعة هائلة في نقل مختلف أنواع المنتجات.

ومن أجل ذلك اشترت أيضًا أمازون 7 طائرات شحن مستعملة من دلتا و4 طائرات من وست جيت الكندية، بعد تعديلهم لحمل البضائع.

وستبدأ تلك الطائرات الجديدة في العمل لمصلحة أمازون في وقت لاحق من هذا العام الجاري 2021.

وتسعى أمازون خلال السنوات المقبلة لرفع أسطول طائراتها لأكثر من 200 طائرة شحن جوي، ليجعلها تناطح كبريات شركات الشحن العالمية مثل "يو بي إس" و"فيدكس".

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