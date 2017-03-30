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البحرين تعيّن "الجلاهمة" رئيساً لبعثتها لدى إسرائيل

بموجب مرسوم أصدره اليوم الملك حمد بن عيسى

أصدر ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم مرسومًا برقم (43) لسنة 2021 بتعيين رئيس للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى إسرائيل.

وتضمن المرسم، وفق ما نقلته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية ما يلي:

المادة الأولى

يُعين السفير خالد يوسف الجلاهمة رئيسًا للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى دولة إسرائيل.

المادة الثانية

على وزير الخارجية تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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البحرين تعيّن "الجلاهمة" رئيساً لبعثتها لدى إسرائيل
سبق

أصدر ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم مرسومًا برقم (43) لسنة 2021 بتعيين رئيس للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى إسرائيل.

وتضمن المرسم، وفق ما نقلته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية ما يلي:

المادة الأولى

يُعين السفير خالد يوسف الجلاهمة رئيسًا للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى دولة إسرائيل.

المادة الثانية

على وزير الخارجية تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

30 مارس 2021 - 17 شعبان 1442
04:01 PM

البحرين تعيّن "الجلاهمة" رئيساً لبعثتها لدى إسرائيل

بموجب مرسوم أصدره اليوم الملك حمد بن عيسى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,036

أصدر ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم مرسومًا برقم (43) لسنة 2021 بتعيين رئيس للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى إسرائيل.

وتضمن المرسم، وفق ما نقلته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية ما يلي:

المادة الأولى

يُعين السفير خالد يوسف الجلاهمة رئيسًا للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى دولة إسرائيل.

المادة الثانية

على وزير الخارجية تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

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