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رئيس الوزراء العراقي يستقبل الوفد الاقتصادي السعودي

بحثوا العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها

استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي الوفد الاقتصادي السعودي برئاسة وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

وجرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها ودعمها في المجالات كافة، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان وفد المملكة رفيع المستوى الذي يضم 7 وزراء، وعدداً من ممثلي الوزارات والفعاليات الحكومية وكبرى الشركات الخاصة قد وصل بغداد مساء أمس في زيارة رسمية للعراق تستمر يومين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس الوزراء العراقي يستقبل الوفد الاقتصادي السعودي
سبق

استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي الوفد الاقتصادي السعودي برئاسة وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

وجرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها ودعمها في المجالات كافة، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان وفد المملكة رفيع المستوى الذي يضم 7 وزراء، وعدداً من ممثلي الوزارات والفعاليات الحكومية وكبرى الشركات الخاصة قد وصل بغداد مساء أمس في زيارة رسمية للعراق تستمر يومين.

04 إبريل 2019 - 28 رجب 1440
10:16 AM

رئيس الوزراء العراقي يستقبل الوفد الاقتصادي السعودي

بحثوا العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بغداد
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استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي الوفد الاقتصادي السعودي برئاسة وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

وجرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها ودعمها في المجالات كافة، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان وفد المملكة رفيع المستوى الذي يضم 7 وزراء، وعدداً من ممثلي الوزارات والفعاليات الحكومية وكبرى الشركات الخاصة قد وصل بغداد مساء أمس في زيارة رسمية للعراق تستمر يومين.

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