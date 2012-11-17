النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لاعب الأخضر " الشهري" : استطعت التعويض بتسجيل هدف الانتصار

قال إنهم حققوا الأهم أمام فيتنام

قال مهاجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم صالح الشهري ، إن الأخضر حقق هدفه في مباراة فيتنام، بحصوله على نقاط المباراة، التي جمعت الفريقين، اليوم الثلاثاء، لحساب الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى مونديال 2022.


وأوضح الشهري للناقل الحصري بعد المباراة : "استطعنا تحقيق الأهم بحصولنا على نقاط المباراة، جئنا لتحقيق هدف وعدنا به".


وزاد صاحب هدف المباراة الوحيد: "أهدرت فرصة في المباراة، لكن استطعت التعويض بتسجيل هدف الانتصار".


الجدير بالذكر أن الأخضر رفع رصيده إلى 16 نقطة متصدراً جدول ترتيب المجموعة الثانية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
لاعب الأخضر " الشهري" : استطعت التعويض بتسجيل هدف الانتصار
سبق

قال مهاجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم صالح الشهري ، إن الأخضر حقق هدفه في مباراة فيتنام، بحصوله على نقاط المباراة، التي جمعت الفريقين، اليوم الثلاثاء، لحساب الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى مونديال 2022.


وأوضح الشهري للناقل الحصري بعد المباراة : "استطعنا تحقيق الأهم بحصولنا على نقاط المباراة، جئنا لتحقيق هدف وعدنا به".


وزاد صاحب هدف المباراة الوحيد: "أهدرت فرصة في المباراة، لكن استطعت التعويض بتسجيل هدف الانتصار".


الجدير بالذكر أن الأخضر رفع رصيده إلى 16 نقطة متصدراً جدول ترتيب المجموعة الثانية.

16 نوفمبر 2021 - 11 ربيع الآخر 1443
07:24 PM

لاعب الأخضر " الشهري" : استطعت التعويض بتسجيل هدف الانتصار

قال إنهم حققوا الأهم أمام فيتنام

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,488

قال مهاجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم صالح الشهري ، إن الأخضر حقق هدفه في مباراة فيتنام، بحصوله على نقاط المباراة، التي جمعت الفريقين، اليوم الثلاثاء، لحساب الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى مونديال 2022.


وأوضح الشهري للناقل الحصري بعد المباراة : "استطعنا تحقيق الأهم بحصولنا على نقاط المباراة، جئنا لتحقيق هدف وعدنا به".


وزاد صاحب هدف المباراة الوحيد: "أهدرت فرصة في المباراة، لكن استطعت التعويض بتسجيل هدف الانتصار".


الجدير بالذكر أن الأخضر رفع رصيده إلى 16 نقطة متصدراً جدول ترتيب المجموعة الثانية.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,548
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,176
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,178
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,225

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة