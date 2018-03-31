عددٌ من عضوات "الشورى" يعقدن اجتماعاً افتراضياً مع عضوات بالبرلمان الأفغاني

في إطار بحث وتعزيز العلاقات البرلمانية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

عقد عددٌ من عضوات مجلس الشورى اجتماعاً افتراضياً (عبر الاتصال المرئي) مع مجموعة من عضوات البرلمان الأفغاني وعدد من السيدات البارزات في المجتمع الأفغاني، وذلك في إطار بحث وتعزيز العلاقات البرلمانية التي تجمع مجلس الشورى والبرلمان الأفغاني ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ومثَّل #مجلس_الشورى في الاجتماع: عضو المجلس عضو لجنة الشؤون الخارجية أ.هدى الحليسي، وعضو المجلس عضو اللجنة الأمنية بالمجلس د.مستورة الشمري، وعضو المجلس عضو لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأفغانية بالمجلس د.سامية بخاري .