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عددٌ من عضوات "الشورى" يعقدن اجتماعاً افتراضياً مع عضوات بالبرلمان الأفغاني

في إطار بحث وتعزيز العلاقات البرلمانية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

عقد عددٌ من عضوات مجلس الشورى اجتماعاً افتراضياً (عبر الاتصال المرئي) مع مجموعة من عضوات البرلمان الأفغاني وعدد من السيدات البارزات في المجتمع الأفغاني، وذلك في إطار بحث وتعزيز العلاقات البرلمانية التي تجمع مجلس الشورى والبرلمان الأفغاني ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ومثَّل #مجلس_الشورى في الاجتماع: عضو المجلس عضو لجنة الشؤون الخارجية أ.هدى الحليسي، وعضو المجلس عضو اللجنة الأمنية بالمجلس د.مستورة الشمري، وعضو المجلس عضو لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأفغانية بالمجلس د.سامية بخاري .

مجلس الشورى

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عددٌ من عضوات "الشورى" يعقدن اجتماعاً افتراضياً مع عضوات بالبرلمان الأفغاني
سبق

عقد عددٌ من عضوات مجلس الشورى اجتماعاً افتراضياً (عبر الاتصال المرئي) مع مجموعة من عضوات البرلمان الأفغاني وعدد من السيدات البارزات في المجتمع الأفغاني، وذلك في إطار بحث وتعزيز العلاقات البرلمانية التي تجمع مجلس الشورى والبرلمان الأفغاني ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ومثَّل #مجلس_الشورى في الاجتماع: عضو المجلس عضو لجنة الشؤون الخارجية أ.هدى الحليسي، وعضو المجلس عضو اللجنة الأمنية بالمجلس د.مستورة الشمري، وعضو المجلس عضو لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأفغانية بالمجلس د.سامية بخاري .

31 مارس 2021 - 18 شعبان 1442
12:19 PM
اخر تعديل
31 مارس 2021 - 18 شعبان 1442
01:04 PM

عددٌ من عضوات "الشورى" يعقدن اجتماعاً افتراضياً مع عضوات بالبرلمان الأفغاني

في إطار بحث وتعزيز العلاقات البرلمانية ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عقد عددٌ من عضوات مجلس الشورى اجتماعاً افتراضياً (عبر الاتصال المرئي) مع مجموعة من عضوات البرلمان الأفغاني وعدد من السيدات البارزات في المجتمع الأفغاني، وذلك في إطار بحث وتعزيز العلاقات البرلمانية التي تجمع مجلس الشورى والبرلمان الأفغاني ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ومثَّل #مجلس_الشورى في الاجتماع: عضو المجلس عضو لجنة الشؤون الخارجية أ.هدى الحليسي، وعضو المجلس عضو اللجنة الأمنية بالمجلس د.مستورة الشمري، وعضو المجلس عضو لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأفغانية بالمجلس د.سامية بخاري .

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