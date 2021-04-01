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أمانة جدة تغلق مائة منشأة تجارية خالفت التدابير الوقائية

ضمن مواصلتها مراقبة الإجراءات الاحترازية بـ 4400 جولة

نفذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس, 4409 جولات رقابية أسفرت عن إغلاق 101 منشأة تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية.


جاء ذلك خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية رصدت 192 مخالفة في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة.

وأكدت تواصل الجهود لمتابعة تطبيق للإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق في تعاونهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر 940 أو من خلال تطبيق بلدي للبلاغات.

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أمانة جدة تغلق مائة منشأة تجارية خالفت التدابير الوقائية
سبق

نفذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس, 4409 جولات رقابية أسفرت عن إغلاق 101 منشأة تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية.


جاء ذلك خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية رصدت 192 مخالفة في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة.

وأكدت تواصل الجهود لمتابعة تطبيق للإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق في تعاونهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر 940 أو من خلال تطبيق بلدي للبلاغات.

01 إبريل 2021 - 19 شعبان 1442
04:05 PM

أمانة جدة تغلق مائة منشأة تجارية خالفت التدابير الوقائية

ضمن مواصلتها مراقبة الإجراءات الاحترازية بـ 4400 جولة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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نفذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس, 4409 جولات رقابية أسفرت عن إغلاق 101 منشأة تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية.


جاء ذلك خلال حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية رصدت 192 مخالفة في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة.

وأكدت تواصل الجهود لمتابعة تطبيق للإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق في تعاونهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر 940 أو من خلال تطبيق بلدي للبلاغات.

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