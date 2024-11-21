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شاهد .. ماذا صنعت "سائحة فرنسية" حين سماعها الأذان بالرياض

قالت إن الأذان شيء جميل وكانت تتمنّى القدوم للمملكة منذ زمن

أجهشت سائحة فرنسية مسلمة بالبكاء حين سماعها صوت الأذان ينطلق من مكبرات الصوت بجوارها من جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض، وعلقت قائلة: "كنت أُريد أن آتي إلى هنا منذ فترة".

وظهرت "السائحة الفرنسية" في الفيديو الذي جرى تداوله بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، وهي تلتقط لها صور سيلفي تذكارية مع الجامع، حين انطلقت المكبرات بصوت المؤذن وهو ينادي على صلاة المغرب، وحينها لم تتمالك نفسها وأجهشت بالبكاء.

وعلقت بقولها: "أنا هنا اليوم في الرياض، استطعت أن أسمع صوت الأذان الرائع"، وحين سألها أحد الشباب عن سبب بكائها ذكرت أن صوت الأذان شيء جميل؛ حيث كانت تصلي منذ فترة وكانت تتمنى الحضور إلى السعودية، وقد أحست بشعور جميل عند سماعها للأذان.

سائحة فرنسية موسم الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد .. ماذا صنعت "سائحة فرنسية" حين سماعها الأذان بالرياض
سبق

أجهشت سائحة فرنسية مسلمة بالبكاء حين سماعها صوت الأذان ينطلق من مكبرات الصوت بجوارها من جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض، وعلقت قائلة: "كنت أُريد أن آتي إلى هنا منذ فترة".

وظهرت "السائحة الفرنسية" في الفيديو الذي جرى تداوله بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، وهي تلتقط لها صور سيلفي تذكارية مع الجامع، حين انطلقت المكبرات بصوت المؤذن وهو ينادي على صلاة المغرب، وحينها لم تتمالك نفسها وأجهشت بالبكاء.

وعلقت بقولها: "أنا هنا اليوم في الرياض، استطعت أن أسمع صوت الأذان الرائع"، وحين سألها أحد الشباب عن سبب بكائها ذكرت أن صوت الأذان شيء جميل؛ حيث كانت تصلي منذ فترة وكانت تتمنى الحضور إلى السعودية، وقد أحست بشعور جميل عند سماعها للأذان.

21 نوفمبر 2019 - 24 ربيع الأول 1441
09:22 PM

شاهد .. ماذا صنعت "سائحة فرنسية" حين سماعها الأذان بالرياض

قالت إن الأذان شيء جميل وكانت تتمنّى القدوم للمملكة منذ زمن

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
16
17,088

أجهشت سائحة فرنسية مسلمة بالبكاء حين سماعها صوت الأذان ينطلق من مكبرات الصوت بجوارها من جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض، وعلقت قائلة: "كنت أُريد أن آتي إلى هنا منذ فترة".

وظهرت "السائحة الفرنسية" في الفيديو الذي جرى تداوله بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، وهي تلتقط لها صور سيلفي تذكارية مع الجامع، حين انطلقت المكبرات بصوت المؤذن وهو ينادي على صلاة المغرب، وحينها لم تتمالك نفسها وأجهشت بالبكاء.

وعلقت بقولها: "أنا هنا اليوم في الرياض، استطعت أن أسمع صوت الأذان الرائع"، وحين سألها أحد الشباب عن سبب بكائها ذكرت أن صوت الأذان شيء جميل؛ حيث كانت تصلي منذ فترة وكانت تتمنى الحضور إلى السعودية، وقد أحست بشعور جميل عند سماعها للأذان.

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