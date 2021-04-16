النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
"الغامدي" يشيد بتلمُّس القيادة احتياجات المواطنين وبذل العطاء والإنفاق في سبل الخير

خادم الحرمين يتبرع بـ20 مليون ريال للأعمال الخيرية وغير الربحية عبر منصة "إحسان"

منظمة التعاون الإسلامي تدين محاولة استهداف المدنيين في جازان بـ"صاروخ حوثي"

"العثيمين" أشاد بيقظة واحترافية قوات التحالف التي تمكَّنت من اعتراضه وتدميره

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، اليوم عن إدانته الشديدة لإطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخًا باليستيًّا بطريقة متعمدة، في محاولة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في السعودية، مشيدًا بيقظة واحترافية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، التي تمكنت من اعتراضه وتدميره.

وجدَّد "العثيمين" في بيان له تأكيد وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
منظمة التعاون الإسلامي تدين محاولة استهداف المدنيين في جازان بـ"صاروخ حوثي"
سبق

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، اليوم عن إدانته الشديدة لإطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخًا باليستيًّا بطريقة متعمدة، في محاولة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في السعودية، مشيدًا بيقظة واحترافية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، التي تمكنت من اعتراضه وتدميره.

وجدَّد "العثيمين" في بيان له تأكيد وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

16 إبريل 2021 - 4 رمضان 1442
11:09 PM

منظمة التعاون الإسلامي تدين محاولة استهداف المدنيين في جازان بـ"صاروخ حوثي"

"العثيمين" أشاد بيقظة واحترافية قوات التحالف التي تمكَّنت من اعتراضه وتدميره

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
1
338

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، اليوم عن إدانته الشديدة لإطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخًا باليستيًّا بطريقة متعمدة، في محاولة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في السعودية، مشيدًا بيقظة واحترافية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، التي تمكنت من اعتراضه وتدميره.

وجدَّد "العثيمين" في بيان له تأكيد وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,155
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,055
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,365
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,432

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا التعليم

الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا التعليم

إسراء الهذلي
كيف نجح طبيب المصنع؟!

كيف نجح طبيب المصنع؟!

عبدالغني الشيخ
لماذا شفط الدهون؟!!

لماذا شفط الدهون؟!!

محمد الحيدر
تغيير الاهتمامات والقدوات

تغيير الاهتمامات والقدوات

حسن آل عمير
الإسلام والإسرائيليات!!

الإسلام والإسرائيليات!!

غسان محمد عسيلان
"خلينا في الأهم"..!!

"خلينا في الأهم"..!!

بدر الغامدي
حالة دخيلة

حالة دخيلة

عبدالمحسن الحارثي
تناقض غير مبرَّر

تناقض غير مبرَّر

مها الجبر
مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

علي آل شرمة
السعودية وحماية البيئة

السعودية وحماية البيئة

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة