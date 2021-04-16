منظمة التعاون الإسلامي تدين محاولة استهداف المدنيين في جازان بـ"صاروخ حوثي"

"العثيمين" أشاد بيقظة واحترافية قوات التحالف التي تمكَّنت من اعتراضه وتدميره

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، اليوم عن إدانته الشديدة لإطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخًا باليستيًّا بطريقة متعمدة، في محاولة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في السعودية، مشيدًا بيقظة واحترافية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، التي تمكنت من اعتراضه وتدميره.

وجدَّد "العثيمين" في بيان له تأكيد وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.