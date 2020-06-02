النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إندونيسيا: 609 إصابات جديدة بكورونا

22 حالة وفاة ترفع الإجمالي إلى 1663

سجلت إندونيسيا 609 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 27549 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة الإندونيسية أن 22 حالة وفاة جديدة مرتبطة بمرض "كوفيد-19" الناتج عن الإصابة بالفيروس؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 1663 حالة؛ في حين تعافى من المرض 7935 مريضًا إجمالًا.

إندونيسيا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
إندونيسيا: 609 إصابات جديدة بكورونا
سبق

سجلت إندونيسيا 609 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 27549 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة الإندونيسية أن 22 حالة وفاة جديدة مرتبطة بمرض "كوفيد-19" الناتج عن الإصابة بالفيروس؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 1663 حالة؛ في حين تعافى من المرض 7935 مريضًا إجمالًا.

02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441
01:54 PM

إندونيسيا: 609 إصابات جديدة بكورونا

22 حالة وفاة ترفع الإجمالي إلى 1663

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
171

سجلت إندونيسيا 609 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 27549 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة الإندونيسية أن 22 حالة وفاة جديدة مرتبطة بمرض "كوفيد-19" الناتج عن الإصابة بالفيروس؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 1663 حالة؛ في حين تعافى من المرض 7935 مريضًا إجمالًا.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,753
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,108
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,124
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,824

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة