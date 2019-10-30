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#كيار وأمطار وزلزال .. توقعات "المسند" تلخص أجواء الأربعاء

قال: الإعصار ينتهي من مرحلتَي النضج والفتوة صوب "ضعف تدريجي"

أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ اليوم، أن إعصار #كيار ينتهي من مرحلتَي النضج والفتوة، ويدخل مرحلة الضعف التدريجي.

وقال عبر حسابه في "تويتر"، صباح الأربعاء عن الإعصار: الآن هو في الدرجة الثالثة، وتنخفض سرعته الدورانية إلى 185كم/سا، ومتوقع أن تنخفض قوته للدرجة الثانية اليوم، ويوم الجمعة أو قبل متوقع أن يتحول إلى عاصفة استوائية.

ونشر المسند خريطة تبيّن خلو منطقة الإعصار من السفن.

وحول الحالة الماطرة، قال: الحالة المطرية الثانية وفي يومها 9، متوقع أن تضعف وتنحصر في القطاع الشرقي والشمالي الشرقي، حيث من المحتمل أن تهطل الأمطار المتفرقة على أجزاءٍ من جنوب #الحدود_الشمالية و #حفرالباطن و #الخفجي وشمال #الشرقية بوجه عام، و #الكويت، هذا والله أعلم.

وأضاف في تغريدة أخرى: الرطوبة الآن (06:00 ص) 100% في #طريف، ودرجة الحرارة 13 درجة مئوية، ومتوقع انخفاض طفيف ومحسوس بدرجة الحرارة من يوم غد في الشرق والوسط.

وعن زلازل الـ24 ساعة الماضية، قال المسند: خريطة مواقع الزلازل خلال الـ24 ساعة الماضية توضح 44 زلزالاً على مستوى العالم، كلها أعلى من 4 درجات بمقياس ريختر، علماً أن العدد أعلى من المعدل.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة لا تزال مهيّأةً لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية، كذلك على أجزاءٍ من منطقة الحدود الشمالية، في حين يُتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان وعسير، كما يُتوقع تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاءٍ من مناطق شرق ووسط وشمال المملكة.

كيار إعصار كيار المسند حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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#كيار وأمطار وزلزال .. توقعات "المسند" تلخص أجواء الأربعاء
سبق

أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ اليوم، أن إعصار #كيار ينتهي من مرحلتَي النضج والفتوة، ويدخل مرحلة الضعف التدريجي.

وقال عبر حسابه في "تويتر"، صباح الأربعاء عن الإعصار: الآن هو في الدرجة الثالثة، وتنخفض سرعته الدورانية إلى 185كم/سا، ومتوقع أن تنخفض قوته للدرجة الثانية اليوم، ويوم الجمعة أو قبل متوقع أن يتحول إلى عاصفة استوائية.

ونشر المسند خريطة تبيّن خلو منطقة الإعصار من السفن.

وحول الحالة الماطرة، قال: الحالة المطرية الثانية وفي يومها 9، متوقع أن تضعف وتنحصر في القطاع الشرقي والشمالي الشرقي، حيث من المحتمل أن تهطل الأمطار المتفرقة على أجزاءٍ من جنوب #الحدود_الشمالية و #حفرالباطن و #الخفجي وشمال #الشرقية بوجه عام، و #الكويت، هذا والله أعلم.

وأضاف في تغريدة أخرى: الرطوبة الآن (06:00 ص) 100% في #طريف، ودرجة الحرارة 13 درجة مئوية، ومتوقع انخفاض طفيف ومحسوس بدرجة الحرارة من يوم غد في الشرق والوسط.

وعن زلازل الـ24 ساعة الماضية، قال المسند: خريطة مواقع الزلازل خلال الـ24 ساعة الماضية توضح 44 زلزالاً على مستوى العالم، كلها أعلى من 4 درجات بمقياس ريختر، علماً أن العدد أعلى من المعدل.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة لا تزال مهيّأةً لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية، كذلك على أجزاءٍ من منطقة الحدود الشمالية، في حين يُتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان وعسير، كما يُتوقع تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاءٍ من مناطق شرق ووسط وشمال المملكة.

30 أكتوبر 2019 - 2 ربيع الأول 1441
08:14 AM

#كيار وأمطار وزلزال .. توقعات "المسند" تلخص أجواء الأربعاء

قال: الإعصار ينتهي من مرحلتَي النضج والفتوة صوب "ضعف تدريجي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ اليوم، أن إعصار #كيار ينتهي من مرحلتَي النضج والفتوة، ويدخل مرحلة الضعف التدريجي.

وقال عبر حسابه في "تويتر"، صباح الأربعاء عن الإعصار: الآن هو في الدرجة الثالثة، وتنخفض سرعته الدورانية إلى 185كم/سا، ومتوقع أن تنخفض قوته للدرجة الثانية اليوم، ويوم الجمعة أو قبل متوقع أن يتحول إلى عاصفة استوائية.

ونشر المسند خريطة تبيّن خلو منطقة الإعصار من السفن.

وحول الحالة الماطرة، قال: الحالة المطرية الثانية وفي يومها 9، متوقع أن تضعف وتنحصر في القطاع الشرقي والشمالي الشرقي، حيث من المحتمل أن تهطل الأمطار المتفرقة على أجزاءٍ من جنوب #الحدود_الشمالية و #حفرالباطن و #الخفجي وشمال #الشرقية بوجه عام، و #الكويت، هذا والله أعلم.

وأضاف في تغريدة أخرى: الرطوبة الآن (06:00 ص) 100% في #طريف، ودرجة الحرارة 13 درجة مئوية، ومتوقع انخفاض طفيف ومحسوس بدرجة الحرارة من يوم غد في الشرق والوسط.

وعن زلازل الـ24 ساعة الماضية، قال المسند: خريطة مواقع الزلازل خلال الـ24 ساعة الماضية توضح 44 زلزالاً على مستوى العالم، كلها أعلى من 4 درجات بمقياس ريختر، علماً أن العدد أعلى من المعدل.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة لا تزال مهيّأةً لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية، كذلك على أجزاءٍ من منطقة الحدود الشمالية، في حين يُتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان وعسير، كما يُتوقع تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاءٍ من مناطق شرق ووسط وشمال المملكة.

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