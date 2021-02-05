النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 327 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 257 خلال الـ24 ساعة الماضية

روسيا تسجّل 16688 إصابة جديدة و13 ألف حالة بألمانيا و12 ألفاً بالهند

في الأربع والعشرين ساعة الماضية

سجّلت روسيا 16688 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19، اليوم، منها 2032 في موسكو؛ ليرتفع إجمالي الإصابات هناك إلى ثلاثة ملايين و934606 حالات منذ بدء الجائحة.

كما أكّدت السلطات الصحية الروسية، وفاة 527 شخصا بفيروس كورونا في الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ لتصل حصيلة الوفيات إلى 75732.

ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم، ارتفاع عدد الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا المستجد، بواقع 12908 إصابات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد، إلى مليونين و264909 إصابات.

وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 60597 بعد تسجيل 855 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

الهند

سجّلت الهند 12408 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 10 ملايين و802 ألفا و591 شخصاً.

وذكرت وزارة الصحة الهندية، اليوم، أن البلاد سجّلت أيضاً خلال الفترة نفسها 120 وفاة جديدة؛ ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 154 ألفاً و823 شخصاً.

وأفادت بأن 15 ألفاً و408 أشخاص تماثلوا للشفاء؛ ليبلغ إجمالي المتعافين من الفيروس التاجي في الهند، 10 ملايين و496 ألفاً و308 أشخاص.

روسيا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
روسيا تسجّل 16688 إصابة جديدة و13 ألف حالة بألمانيا و12 ألفاً بالهند
سبق

سجّلت روسيا 16688 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19، اليوم، منها 2032 في موسكو؛ ليرتفع إجمالي الإصابات هناك إلى ثلاثة ملايين و934606 حالات منذ بدء الجائحة.

كما أكّدت السلطات الصحية الروسية، وفاة 527 شخصا بفيروس كورونا في الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ لتصل حصيلة الوفيات إلى 75732.

ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم، ارتفاع عدد الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا المستجد، بواقع 12908 إصابات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد، إلى مليونين و264909 إصابات.

وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 60597 بعد تسجيل 855 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

الهند

سجّلت الهند 12408 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 10 ملايين و802 ألفا و591 شخصاً.

وذكرت وزارة الصحة الهندية، اليوم، أن البلاد سجّلت أيضاً خلال الفترة نفسها 120 وفاة جديدة؛ ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 154 ألفاً و823 شخصاً.

وأفادت بأن 15 ألفاً و408 أشخاص تماثلوا للشفاء؛ ليبلغ إجمالي المتعافين من الفيروس التاجي في الهند، 10 ملايين و496 ألفاً و308 أشخاص.

05 فبراير 2021 - 23 جمادى الآخر 1442
01:17 PM

روسيا تسجّل 16688 إصابة جديدة و13 ألف حالة بألمانيا و12 ألفاً بالهند

في الأربع والعشرين ساعة الماضية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
351

سجّلت روسيا 16688 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19، اليوم، منها 2032 في موسكو؛ ليرتفع إجمالي الإصابات هناك إلى ثلاثة ملايين و934606 حالات منذ بدء الجائحة.

كما أكّدت السلطات الصحية الروسية، وفاة 527 شخصا بفيروس كورونا في الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ لتصل حصيلة الوفيات إلى 75732.

ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم، ارتفاع عدد الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا المستجد، بواقع 12908 إصابات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الجائحة في البلاد، إلى مليونين و264909 إصابات.

وأوضحت البيانات أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ حتى الآن 60597 بعد تسجيل 855 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

الهند

سجّلت الهند 12408 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 10 ملايين و802 ألفا و591 شخصاً.

وذكرت وزارة الصحة الهندية، اليوم، أن البلاد سجّلت أيضاً خلال الفترة نفسها 120 وفاة جديدة؛ ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 154 ألفاً و823 شخصاً.

وأفادت بأن 15 ألفاً و408 أشخاص تماثلوا للشفاء؛ ليبلغ إجمالي المتعافين من الفيروس التاجي في الهند، 10 ملايين و496 ألفاً و308 أشخاص.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,852
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,336
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,422
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,232

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة