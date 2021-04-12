باريس.. مسلح يقتل شخصًا ويصيب آخر ويلوذ بالفرار

لم يتضح بعد الدافع وراء الهجوم

نقلت "رويترز" عن مصدر في الشرطة، أن شخصًا قُتل بالرصاص أمام مستشفى في باريس اليوم (الاثنين).

وبين المصدر أن شخصاً لقي حتفه، وأصيب آخر يتلقى العلاج في المستشفى بالدائرة السادسة عشرة، التي أصيب أمامها بالرصاص.

وأضاف أن المهاجم فرّ على دراجة نارية، ولم يُعرف أي شيء عن الدافع وراء الهجوم.