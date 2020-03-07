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ببرنامج وقائي.. "مكافحة المخدرات" تستهدف 61 مشرفة بأندية الحي بالرياض

إضافة إلى معرض للأنواع الشائعة ولافتات توعوية للتعريف بطرق التهريب

نظمت أندية الحي الترفيهية التعليمية "بنات" في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، بالتعاون مع مديرية مكافحة المخدرات في المنطقة، ممثلة في شعبة الإشراف النسوي؛ "البرنامج الوقائي التوعوي" لتمكين 61 مشرفة من مشرفات التنمية البشرية والتدريب على المواطنة في أندية الحي، برعاية مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية "بنات" فتح بنت عبدالله العرفج.

شمل البرنامج، الذي أُقيم في نادي حي ابتدائية سهيمة الأنصارية، معرضًا لأنواع المخدرات الشائعة، و"لافتات" توعوية بطرق التهريب.

وقالت مديرة الإشراف النسوي في مديرية مكافحة المخدرات في منطقة الرياض، سميرة بنت صعبان الشهري: "نحرص جميعًا على كل ما فيه خير ورفعة أبناء وطننا الغالي، وحمايتهم من الوقوع في براثن المخدرات، ولاسيما أننا مسؤولون أمام الله ثم أمام ولاة أمرنا عن حماية ورعاية بنات وأبناء بلدنا من كل عابث".


وأضافت الشهري: "سنستمر في برامجنا ومبادراتنا، فهذا واجب وطني يجب الوقوف عنده وإعطاؤه كل ما يحتاج إليه"، منوهة إلى دعم ومتابعة مدير مكافحة المخدرات في منطقة الرياض اللواء الدكتور منصور بن عبدالله السبيعي.

مكافحة المخدرات

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ببرنامج وقائي.. "مكافحة المخدرات" تستهدف 61 مشرفة بأندية الحي بالرياض
سبق

نظمت أندية الحي الترفيهية التعليمية "بنات" في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، بالتعاون مع مديرية مكافحة المخدرات في المنطقة، ممثلة في شعبة الإشراف النسوي؛ "البرنامج الوقائي التوعوي" لتمكين 61 مشرفة من مشرفات التنمية البشرية والتدريب على المواطنة في أندية الحي، برعاية مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية "بنات" فتح بنت عبدالله العرفج.

شمل البرنامج، الذي أُقيم في نادي حي ابتدائية سهيمة الأنصارية، معرضًا لأنواع المخدرات الشائعة، و"لافتات" توعوية بطرق التهريب.

وقالت مديرة الإشراف النسوي في مديرية مكافحة المخدرات في منطقة الرياض، سميرة بنت صعبان الشهري: "نحرص جميعًا على كل ما فيه خير ورفعة أبناء وطننا الغالي، وحمايتهم من الوقوع في براثن المخدرات، ولاسيما أننا مسؤولون أمام الله ثم أمام ولاة أمرنا عن حماية ورعاية بنات وأبناء بلدنا من كل عابث".


وأضافت الشهري: "سنستمر في برامجنا ومبادراتنا، فهذا واجب وطني يجب الوقوف عنده وإعطاؤه كل ما يحتاج إليه"، منوهة إلى دعم ومتابعة مدير مكافحة المخدرات في منطقة الرياض اللواء الدكتور منصور بن عبدالله السبيعي.

07 مارس 2020 - 12 رجب 1441
02:12 PM

ببرنامج وقائي.. "مكافحة المخدرات" تستهدف 61 مشرفة بأندية الحي بالرياض

إضافة إلى معرض للأنواع الشائعة ولافتات توعوية للتعريف بطرق التهريب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نظمت أندية الحي الترفيهية التعليمية "بنات" في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، بالتعاون مع مديرية مكافحة المخدرات في المنطقة، ممثلة في شعبة الإشراف النسوي؛ "البرنامج الوقائي التوعوي" لتمكين 61 مشرفة من مشرفات التنمية البشرية والتدريب على المواطنة في أندية الحي، برعاية مساعد مدير عام التعليم للشؤون التعليمية "بنات" فتح بنت عبدالله العرفج.

شمل البرنامج، الذي أُقيم في نادي حي ابتدائية سهيمة الأنصارية، معرضًا لأنواع المخدرات الشائعة، و"لافتات" توعوية بطرق التهريب.

وقالت مديرة الإشراف النسوي في مديرية مكافحة المخدرات في منطقة الرياض، سميرة بنت صعبان الشهري: "نحرص جميعًا على كل ما فيه خير ورفعة أبناء وطننا الغالي، وحمايتهم من الوقوع في براثن المخدرات، ولاسيما أننا مسؤولون أمام الله ثم أمام ولاة أمرنا عن حماية ورعاية بنات وأبناء بلدنا من كل عابث".


وأضافت الشهري: "سنستمر في برامجنا ومبادراتنا، فهذا واجب وطني يجب الوقوف عنده وإعطاؤه كل ما يحتاج إليه"، منوهة إلى دعم ومتابعة مدير مكافحة المخدرات في منطقة الرياض اللواء الدكتور منصور بن عبدالله السبيعي.

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