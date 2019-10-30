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رئيس بلدية ثار يكرم موظفي "تنمية الاستثمار" لتميزهم بعملهم

كرم رئيس بلدية محافظة ثار التابعة لأمانة منطقة نجران، وليد محمد لسلوم، في مكتبة؛ كلًّا من: الموظف سالم مانع العجمي، والموظف حمد محمد القشانين، والذين يعملون بالإدارة العامة لتنمية استثمارات البلدية؛ نظرًا لما قدموه من عمل ملموس في تطوير استثمارات البلدية، وبذلهم مزيدًا من الجهد لتحقيق الأهداف المطلوبة في ذلك الجانب.

فيما عبر رئيس البلدية وليد لسلوم، عن شكره وتقديره لهم؛ لما يقومون به من تحقيق كل ما يوكل لهم من أعمال، متمنيًا لهم مزيدًا من التوفيق.

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رئيس بلدية ثار يكرم موظفي "تنمية الاستثمار" لتميزهم بعملهم
سبق

كرم رئيس بلدية محافظة ثار التابعة لأمانة منطقة نجران، وليد محمد لسلوم، في مكتبة؛ كلًّا من: الموظف سالم مانع العجمي، والموظف حمد محمد القشانين، والذين يعملون بالإدارة العامة لتنمية استثمارات البلدية؛ نظرًا لما قدموه من عمل ملموس في تطوير استثمارات البلدية، وبذلهم مزيدًا من الجهد لتحقيق الأهداف المطلوبة في ذلك الجانب.

فيما عبر رئيس البلدية وليد لسلوم، عن شكره وتقديره لهم؛ لما يقومون به من تحقيق كل ما يوكل لهم من أعمال، متمنيًا لهم مزيدًا من التوفيق.

30 أكتوبر 2019 - 2 ربيع الأول 1441
09:53 PM

رئيس بلدية ثار يكرم موظفي "تنمية الاستثمار" لتميزهم بعملهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
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كرم رئيس بلدية محافظة ثار التابعة لأمانة منطقة نجران، وليد محمد لسلوم، في مكتبة؛ كلًّا من: الموظف سالم مانع العجمي، والموظف حمد محمد القشانين، والذين يعملون بالإدارة العامة لتنمية استثمارات البلدية؛ نظرًا لما قدموه من عمل ملموس في تطوير استثمارات البلدية، وبذلهم مزيدًا من الجهد لتحقيق الأهداف المطلوبة في ذلك الجانب.

فيما عبر رئيس البلدية وليد لسلوم، عن شكره وتقديره لهم؛ لما يقومون به من تحقيق كل ما يوكل لهم من أعمال، متمنيًا لهم مزيدًا من التوفيق.

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