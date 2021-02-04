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أمين الجوف يتفقد سير العمل بمحطات وشبكات التصريف لسحب مياه الأمطار

وجّه البلديات بتكثيف انتشار الفرق الميدانية لمعالجة الأضرار وفق خطط الطوارئ

وقف أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، اليوم الخميس، على جهود الفرق والمعدات التابعة للأمانة وبلدياتها لسحب المياه وفتح الطرق وقنوات التصريف والعبارات وإزالة الأضرار.

وفي التفاصيل، تفقد "الشرعان"، ميدانيًا سير العمل في محطات وشبكات التصريف خلال هطول الأمطار التي شهدتها المنطقة اليوم، وتابع من خلال غرفة العمليات بالأمانة تطبيق خطط الطوارئ لمواجهة الأمطار في الأمانة والبلديات التابعة لها، وفق تصريحات المتحدث الرسمي لأمانة الجوف عمر بن عبدالعزيز الحموان.

ووجّه أمين الجوف البلديات بتكثيف انتشار الفرق الميدانية لمعالجة أضرار الأمطار، ورصد كفاءة شبكات تصريف الأمطار والسيول والعمل على صيانتها أولاً بأول، ورفع جميع مخلفات وأضرار الأمطار وفق خطط الطوارئ المعدة مسبقًا، للتسهيل على المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.

وأكد الشرعان أن الأمانة وفّرت أحدث المعدات والتجهيزات لفرق الطوارئ الميدانية لإنجاز مهامها في وقت قياسي، كما نفذت عددًا من مشروعات تصريف الأمطار ودرء مخاطر السيول، حرصًا منها على سلامة الجميع.

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أمين الجوف يتفقد سير العمل بمحطات وشبكات التصريف لسحب مياه الأمطار
سبق

وقف أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، اليوم الخميس، على جهود الفرق والمعدات التابعة للأمانة وبلدياتها لسحب المياه وفتح الطرق وقنوات التصريف والعبارات وإزالة الأضرار.

وفي التفاصيل، تفقد "الشرعان"، ميدانيًا سير العمل في محطات وشبكات التصريف خلال هطول الأمطار التي شهدتها المنطقة اليوم، وتابع من خلال غرفة العمليات بالأمانة تطبيق خطط الطوارئ لمواجهة الأمطار في الأمانة والبلديات التابعة لها، وفق تصريحات المتحدث الرسمي لأمانة الجوف عمر بن عبدالعزيز الحموان.

ووجّه أمين الجوف البلديات بتكثيف انتشار الفرق الميدانية لمعالجة أضرار الأمطار، ورصد كفاءة شبكات تصريف الأمطار والسيول والعمل على صيانتها أولاً بأول، ورفع جميع مخلفات وأضرار الأمطار وفق خطط الطوارئ المعدة مسبقًا، للتسهيل على المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.

وأكد الشرعان أن الأمانة وفّرت أحدث المعدات والتجهيزات لفرق الطوارئ الميدانية لإنجاز مهامها في وقت قياسي، كما نفذت عددًا من مشروعات تصريف الأمطار ودرء مخاطر السيول، حرصًا منها على سلامة الجميع.

04 فبراير 2021 - 22 جمادى الآخر 1442
08:51 PM

أمين الجوف يتفقد سير العمل بمحطات وشبكات التصريف لسحب مياه الأمطار

وجّه البلديات بتكثيف انتشار الفرق الميدانية لمعالجة الأضرار وفق خطط الطوارئ

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صحيفة سبق الإلكترونية - الجوف
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وقف أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، اليوم الخميس، على جهود الفرق والمعدات التابعة للأمانة وبلدياتها لسحب المياه وفتح الطرق وقنوات التصريف والعبارات وإزالة الأضرار.

وفي التفاصيل، تفقد "الشرعان"، ميدانيًا سير العمل في محطات وشبكات التصريف خلال هطول الأمطار التي شهدتها المنطقة اليوم، وتابع من خلال غرفة العمليات بالأمانة تطبيق خطط الطوارئ لمواجهة الأمطار في الأمانة والبلديات التابعة لها، وفق تصريحات المتحدث الرسمي لأمانة الجوف عمر بن عبدالعزيز الحموان.

ووجّه أمين الجوف البلديات بتكثيف انتشار الفرق الميدانية لمعالجة أضرار الأمطار، ورصد كفاءة شبكات تصريف الأمطار والسيول والعمل على صيانتها أولاً بأول، ورفع جميع مخلفات وأضرار الأمطار وفق خطط الطوارئ المعدة مسبقًا، للتسهيل على المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.

وأكد الشرعان أن الأمانة وفّرت أحدث المعدات والتجهيزات لفرق الطوارئ الميدانية لإنجاز مهامها في وقت قياسي، كما نفذت عددًا من مشروعات تصريف الأمطار ودرء مخاطر السيول، حرصًا منها على سلامة الجميع.

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