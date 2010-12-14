جديد كورونا: بريطانيا تُسجِّل أكثر من 54 ألف إصابة جديدة.. و210 بالجزائر

الفيروس أصاب 76 تونسيًّا و52 موريتانيًّا خلال الـ24 ساعة الماضية

سجَّلت بريطانيا 54.661 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و38 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية. وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها أمس الاثنين إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 10.873.468، فيما بلغت حصيلة الوفيات 146.477.

وسجَّلت الجزائر 210 إصابات جديدة و6 وفيات. وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 213058، فيما بلغت حصيلة الوفيات 6151.

وفي موريتانيا بلغت الإصابات الجديدة بالفيروس 52 إصابة، إضافة إلى حالتَي وفاة. وأشارت وزارة الصحة الموريتانية إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 39834، فيما بلغ مجموع الوفيات 851.

وسجَّلت تونس 76 إصابة جديدة و3 وفيات. وأوضحت وزارة الصحة التونسية أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 719.662، فيما بلغ إجمالي الوفيات 25.437.