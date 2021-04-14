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قطعوا أسلاك الصوت عن المآذن.. دعوات تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على الأقصى

الرئاسة الفلسطينية: عدوان عنصري على حرمة المقدسات وانتهاك صارخ لمواثيق حقوق الإنسان

دعت الرئاسة الفلسطينية، المجتمع الدولي للتحرك الجدي من أجل وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة، خاصة العدوان على المسجد الأقصى.

وعدّ الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، هذه الممارسات، عدواناً عنصرياً على حرمة المقدسات وعلى حرية العبادة، وانتهاكاً صارخاً لمواثيق حقوق الإنسان العالمية.


واستنكر هذه الجريمة العنصرية التي ارتكبتها شرطة الاحتلال، محذراً من عواقب هذه السياسة العدوانية التي تنذر بتحويل الصراع إلى حرب دينية مفتوحة تقوض أركان السلم والأمن الدوليين، وهو ما تتحمل مسؤوليته حكومة الاحتلال بشكل كامل.


وكانت شرطة الاحتلال قد أقدمت أمس على انتهاك حرمة الأقصى وقطع أسلاك الصوت عن مآذن المسجد ما حال دون رفع أذان صلاة العشاء عبر مكبرات الصوت في اليوم الأول من شهر رمضان.

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قطعوا أسلاك الصوت عن المآذن.. دعوات تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على الأقصى
سبق

دعت الرئاسة الفلسطينية، المجتمع الدولي للتحرك الجدي من أجل وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة، خاصة العدوان على المسجد الأقصى.

وعدّ الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، هذه الممارسات، عدواناً عنصرياً على حرمة المقدسات وعلى حرية العبادة، وانتهاكاً صارخاً لمواثيق حقوق الإنسان العالمية.


واستنكر هذه الجريمة العنصرية التي ارتكبتها شرطة الاحتلال، محذراً من عواقب هذه السياسة العدوانية التي تنذر بتحويل الصراع إلى حرب دينية مفتوحة تقوض أركان السلم والأمن الدوليين، وهو ما تتحمل مسؤوليته حكومة الاحتلال بشكل كامل.


وكانت شرطة الاحتلال قد أقدمت أمس على انتهاك حرمة الأقصى وقطع أسلاك الصوت عن مآذن المسجد ما حال دون رفع أذان صلاة العشاء عبر مكبرات الصوت في اليوم الأول من شهر رمضان.

14 إبريل 2021 - 2 رمضان 1442
11:06 AM

قطعوا أسلاك الصوت عن المآذن.. دعوات تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على الأقصى

الرئاسة الفلسطينية: عدوان عنصري على حرمة المقدسات وانتهاك صارخ لمواثيق حقوق الإنسان

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دعت الرئاسة الفلسطينية، المجتمع الدولي للتحرك الجدي من أجل وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة، خاصة العدوان على المسجد الأقصى.

وعدّ الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، هذه الممارسات، عدواناً عنصرياً على حرمة المقدسات وعلى حرية العبادة، وانتهاكاً صارخاً لمواثيق حقوق الإنسان العالمية.


واستنكر هذه الجريمة العنصرية التي ارتكبتها شرطة الاحتلال، محذراً من عواقب هذه السياسة العدوانية التي تنذر بتحويل الصراع إلى حرب دينية مفتوحة تقوض أركان السلم والأمن الدوليين، وهو ما تتحمل مسؤوليته حكومة الاحتلال بشكل كامل.


وكانت شرطة الاحتلال قد أقدمت أمس على انتهاك حرمة الأقصى وقطع أسلاك الصوت عن مآذن المسجد ما حال دون رفع أذان صلاة العشاء عبر مكبرات الصوت في اليوم الأول من شهر رمضان.

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