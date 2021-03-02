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ضبط مفحط "التجهيزات الحكومية".. جرائم منوعة وجناة في قبضة "الأمن العام"

بينها 3 حاولوا إركاب شخص بالقوة.. ومنها "سلب وسطو تحت تهديد السلاح"

وثّق حساب الأمن العام على "تويتر"، وعبر مقطع فيديو، عدداً من الضبطيات التي تمّت خلال الأيام الماضية؛ حيث تمّ إلقاء القبض على ثلاثة مواطنين يترجلون من مركبتهم لمحاولة إركاب أحد الأشخاص بالقوة في المركبة التي كانوا يستقلونها.

وقال الأمن العام: "تمّ القبض على مواطن قام بإطلاق أعيرة نارية في الهواء من سلاح ناري، وتوثيق ذلك ونشره من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى القبض على ستة مقيمين من الجنسية الباكستانية سلبوا مبلغاً مالياً قدره 649 ألف ريال، بعد اعتراض مركبة مؤسسة تجارية وتوقيف قائدها بتهديد السلاح الأبيض.

وأضاف: "تمّ القبض على مواطنيْن قاما بتنفيذ جريمة سطو تحت التهديد بالسلاح على متجر للاتصالات والأجهزة الإلكترونية وسرقة 50 هاتفاً نقالاً، إضافة إلى القبض على مواطن قام بوضع تجهيزات حكومية على سيارته الخاصة وممارسة التفحيط في الشوارع الرئيسة وتوثيق ذلك ونشره في مواقع التواصل".

وأردف الأمن العام: "تمّ القبض على ثلاثة مواطنين ومخالفيْن اثنيْن لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية ارتكبوا عدة جرائم تمثلت في سرقة المتاجر والمنازل والمدارس وبيع المسروقات عبر منافذ بيع الأثاث المستعمل".

الأمن العام مفحط التجهيزات الحكومية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ضبط مفحط "التجهيزات الحكومية".. جرائم منوعة وجناة في قبضة "الأمن العام"
سبق

وثّق حساب الأمن العام على "تويتر"، وعبر مقطع فيديو، عدداً من الضبطيات التي تمّت خلال الأيام الماضية؛ حيث تمّ إلقاء القبض على ثلاثة مواطنين يترجلون من مركبتهم لمحاولة إركاب أحد الأشخاص بالقوة في المركبة التي كانوا يستقلونها.

وقال الأمن العام: "تمّ القبض على مواطن قام بإطلاق أعيرة نارية في الهواء من سلاح ناري، وتوثيق ذلك ونشره من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى القبض على ستة مقيمين من الجنسية الباكستانية سلبوا مبلغاً مالياً قدره 649 ألف ريال، بعد اعتراض مركبة مؤسسة تجارية وتوقيف قائدها بتهديد السلاح الأبيض.

وأضاف: "تمّ القبض على مواطنيْن قاما بتنفيذ جريمة سطو تحت التهديد بالسلاح على متجر للاتصالات والأجهزة الإلكترونية وسرقة 50 هاتفاً نقالاً، إضافة إلى القبض على مواطن قام بوضع تجهيزات حكومية على سيارته الخاصة وممارسة التفحيط في الشوارع الرئيسة وتوثيق ذلك ونشره في مواقع التواصل".

وأردف الأمن العام: "تمّ القبض على ثلاثة مواطنين ومخالفيْن اثنيْن لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية ارتكبوا عدة جرائم تمثلت في سرقة المتاجر والمنازل والمدارس وبيع المسروقات عبر منافذ بيع الأثاث المستعمل".

02 مارس 2021 - 18 رجب 1442
01:50 PM

ضبط مفحط "التجهيزات الحكومية".. جرائم منوعة وجناة في قبضة "الأمن العام"

بينها 3 حاولوا إركاب شخص بالقوة.. ومنها "سلب وسطو تحت تهديد السلاح"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وثّق حساب الأمن العام على "تويتر"، وعبر مقطع فيديو، عدداً من الضبطيات التي تمّت خلال الأيام الماضية؛ حيث تمّ إلقاء القبض على ثلاثة مواطنين يترجلون من مركبتهم لمحاولة إركاب أحد الأشخاص بالقوة في المركبة التي كانوا يستقلونها.

وقال الأمن العام: "تمّ القبض على مواطن قام بإطلاق أعيرة نارية في الهواء من سلاح ناري، وتوثيق ذلك ونشره من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى القبض على ستة مقيمين من الجنسية الباكستانية سلبوا مبلغاً مالياً قدره 649 ألف ريال، بعد اعتراض مركبة مؤسسة تجارية وتوقيف قائدها بتهديد السلاح الأبيض.

وأضاف: "تمّ القبض على مواطنيْن قاما بتنفيذ جريمة سطو تحت التهديد بالسلاح على متجر للاتصالات والأجهزة الإلكترونية وسرقة 50 هاتفاً نقالاً، إضافة إلى القبض على مواطن قام بوضع تجهيزات حكومية على سيارته الخاصة وممارسة التفحيط في الشوارع الرئيسة وتوثيق ذلك ونشره في مواقع التواصل".

وأردف الأمن العام: "تمّ القبض على ثلاثة مواطنين ومخالفيْن اثنيْن لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية ارتكبوا عدة جرائم تمثلت في سرقة المتاجر والمنازل والمدارس وبيع المسروقات عبر منافذ بيع الأثاث المستعمل".

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