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شاهد أول فيديو من داخل حلبة جدة.. أسرع وأطول مضمار في العالم

منحنيات شديدة الضيق ستضفي المزيد من الإثارة والمتعة للمشاهدين

تستعد حلبة كورنيش جدة لاستضافة سباق جائزة السعودية الكبرى STC لسيارات فورمولا 1 لأول مرة في المملكة، والذي ينطلق اليوم وحتى الخامس من ديسمبر في عروس البحر الأحمر جدة.

ونشر موقع "فورمولا 1" أول مقطع فيديو للحلبة أثناء تجارب سيارة الأمان لمسارات الحلبة، ومدى جاهزيتها ومأمونيتها على المتسابقين، وأظهر المقطع ما تتميز به الحلبة من منحنيات شديدة الضيق، ما يضفي المزيد من الإثارة والمتعة على السباق المنتظر.

ووصف كريستيان هورنر، مدير فريق "ريد بول"، الحلبة بأنها تبدو "جنونية"، وسوف تمهد الطريق لـ "الإثارة والدراما" مع دخول سباق الفورمولا 1 لمرحلته قبل الأخيرة.

وأبدى "هورنر" إعجابه الشديد بالحلبة، وشبه مضمارها بمضمار "سوزوكا" الياباني الشهير، ولكن بجدران، وتعد حلبة "سوزوكا" أحد أشهر وأصعب حلبات سباقات السيارات الآلية في العالم.

حلبة جدة الاستثنائية
وتحتضن حلبة كورنيش جدة التي تعد أسرع وأطول حلبة شوارع في العالم للفورمولا 1، الجولة قبل الأخيرة من أحد أصعب مواسم الفورمولا 1، الذي يشهد منافسة شرسة لحسم اللقب بين بطل العالم سبع مرات لويس هاميلتون، والسائق الذي يحلم بالتتويج بلقبه الأول ماكس فيرشتابن.

وتقع الحلبة الاستثنائية على كورنيش جدة، وهو ثاني أطول مضمار في مسابقات فورمولا 1. وكانت الأعمال الإنشائية للحلبة قد انطلقت في شهر إبريل الماضي.

وبيّنت التجارب أن متوسط السرعة في مضمار جدة يبلغ 155 ميلاً في الساعة، وهي من أعلى معدلات السرعة في مضامير سباقات السيارات في العالم.

ووصف المدير العام لفورمولا 1، روس براون، المضمار بأنه "رائع ويطل على البحر الأحمر. فتصميمه يجعله من أفضل مضامير الشوارع الحديثة، ويوفر فرصة التجاوز للسيارات".

فيما شدد مصمم الحلبة، كارستن تلك، على مأمونيتها في تصريحات إعلامية، قائلاً إنها: "تلبي جميع متطلبات الاتحاد الدولي للسيارات"، كما أنها "تلبي رغبات المشاهدين" في مشاهدة سباق مثير يحبس الأنفاس. (فيديو)

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد أول فيديو من داخل حلبة جدة.. أسرع وأطول مضمار في العالم
سبق

تستعد حلبة كورنيش جدة لاستضافة سباق جائزة السعودية الكبرى STC لسيارات فورمولا 1 لأول مرة في المملكة، والذي ينطلق اليوم وحتى الخامس من ديسمبر في عروس البحر الأحمر جدة.

ونشر موقع "فورمولا 1" أول مقطع فيديو للحلبة أثناء تجارب سيارة الأمان لمسارات الحلبة، ومدى جاهزيتها ومأمونيتها على المتسابقين، وأظهر المقطع ما تتميز به الحلبة من منحنيات شديدة الضيق، ما يضفي المزيد من الإثارة والمتعة على السباق المنتظر.

ووصف كريستيان هورنر، مدير فريق "ريد بول"، الحلبة بأنها تبدو "جنونية"، وسوف تمهد الطريق لـ "الإثارة والدراما" مع دخول سباق الفورمولا 1 لمرحلته قبل الأخيرة.

وأبدى "هورنر" إعجابه الشديد بالحلبة، وشبه مضمارها بمضمار "سوزوكا" الياباني الشهير، ولكن بجدران، وتعد حلبة "سوزوكا" أحد أشهر وأصعب حلبات سباقات السيارات الآلية في العالم.

حلبة جدة الاستثنائية
وتحتضن حلبة كورنيش جدة التي تعد أسرع وأطول حلبة شوارع في العالم للفورمولا 1، الجولة قبل الأخيرة من أحد أصعب مواسم الفورمولا 1، الذي يشهد منافسة شرسة لحسم اللقب بين بطل العالم سبع مرات لويس هاميلتون، والسائق الذي يحلم بالتتويج بلقبه الأول ماكس فيرشتابن.

وتقع الحلبة الاستثنائية على كورنيش جدة، وهو ثاني أطول مضمار في مسابقات فورمولا 1. وكانت الأعمال الإنشائية للحلبة قد انطلقت في شهر إبريل الماضي.

وبيّنت التجارب أن متوسط السرعة في مضمار جدة يبلغ 155 ميلاً في الساعة، وهي من أعلى معدلات السرعة في مضامير سباقات السيارات في العالم.

ووصف المدير العام لفورمولا 1، روس براون، المضمار بأنه "رائع ويطل على البحر الأحمر. فتصميمه يجعله من أفضل مضامير الشوارع الحديثة، ويوفر فرصة التجاوز للسيارات".

فيما شدد مصمم الحلبة، كارستن تلك، على مأمونيتها في تصريحات إعلامية، قائلاً إنها: "تلبي جميع متطلبات الاتحاد الدولي للسيارات"، كما أنها "تلبي رغبات المشاهدين" في مشاهدة سباق مثير يحبس الأنفاس. (فيديو)

03 ديسمبر 2021 - 28 ربيع الآخر 1443
01:55 AM

شاهد أول فيديو من داخل حلبة جدة.. أسرع وأطول مضمار في العالم

منحنيات شديدة الضيق ستضفي المزيد من الإثارة والمتعة للمشاهدين

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ياسر نجدي - الرياض
1
1,926

تستعد حلبة كورنيش جدة لاستضافة سباق جائزة السعودية الكبرى STC لسيارات فورمولا 1 لأول مرة في المملكة، والذي ينطلق اليوم وحتى الخامس من ديسمبر في عروس البحر الأحمر جدة.

ونشر موقع "فورمولا 1" أول مقطع فيديو للحلبة أثناء تجارب سيارة الأمان لمسارات الحلبة، ومدى جاهزيتها ومأمونيتها على المتسابقين، وأظهر المقطع ما تتميز به الحلبة من منحنيات شديدة الضيق، ما يضفي المزيد من الإثارة والمتعة على السباق المنتظر.

ووصف كريستيان هورنر، مدير فريق "ريد بول"، الحلبة بأنها تبدو "جنونية"، وسوف تمهد الطريق لـ "الإثارة والدراما" مع دخول سباق الفورمولا 1 لمرحلته قبل الأخيرة.

وأبدى "هورنر" إعجابه الشديد بالحلبة، وشبه مضمارها بمضمار "سوزوكا" الياباني الشهير، ولكن بجدران، وتعد حلبة "سوزوكا" أحد أشهر وأصعب حلبات سباقات السيارات الآلية في العالم.

حلبة جدة الاستثنائية
وتحتضن حلبة كورنيش جدة التي تعد أسرع وأطول حلبة شوارع في العالم للفورمولا 1، الجولة قبل الأخيرة من أحد أصعب مواسم الفورمولا 1، الذي يشهد منافسة شرسة لحسم اللقب بين بطل العالم سبع مرات لويس هاميلتون، والسائق الذي يحلم بالتتويج بلقبه الأول ماكس فيرشتابن.

وتقع الحلبة الاستثنائية على كورنيش جدة، وهو ثاني أطول مضمار في مسابقات فورمولا 1. وكانت الأعمال الإنشائية للحلبة قد انطلقت في شهر إبريل الماضي.

وبيّنت التجارب أن متوسط السرعة في مضمار جدة يبلغ 155 ميلاً في الساعة، وهي من أعلى معدلات السرعة في مضامير سباقات السيارات في العالم.

ووصف المدير العام لفورمولا 1، روس براون، المضمار بأنه "رائع ويطل على البحر الأحمر. فتصميمه يجعله من أفضل مضامير الشوارع الحديثة، ويوفر فرصة التجاوز للسيارات".

فيما شدد مصمم الحلبة، كارستن تلك، على مأمونيتها في تصريحات إعلامية، قائلاً إنها: "تلبي جميع متطلبات الاتحاد الدولي للسيارات"، كما أنها "تلبي رغبات المشاهدين" في مشاهدة سباق مثير يحبس الأنفاس. (فيديو)

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