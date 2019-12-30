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البحرين تعلن تأييدها للقصف الأمريكي لـ"حزب الله" في العراق وسوريا

قالت: جاء "ردًّا على الأعمال الإجرامية المتكررة التي تقوم بها هذه الجماعات

أعلنت البحرين تأييدها للقصف الذي شنّته الولايات المتحدة ضد مواقع عائدة لكتائب "حزب الله" في كل من العراق وسوريا.

وقالت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها أمس الأحد: إن ذلك القصف جاء "ردًّا على الأعمال الإجرامية المتكررة التي تقوم بها هذه الكتائب الإرهابية".

وأضاف البيان: "إذ تشيد مملكة البحرين بالدور الاستراتيجي الهام الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة في التصدي للجماعات الإرهابية في المنطقة؛ فإنها تجدد موقفها الداعم لكل الجهود والخطوات التي تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية من أجل ضمان الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي".

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن قواتها شنت ضربات دفاعية دقيقة ضد 5 منشآت تابعة لـ"كتائب حزب الله" في العراق وسوريا.

البحرين القصف الأمريكي حزب الله العراق سوريا

الرئيسية/ أخبار العالم

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البحرين تعلن تأييدها للقصف الأمريكي لـ"حزب الله" في العراق وسوريا
سبق

أعلنت البحرين تأييدها للقصف الذي شنّته الولايات المتحدة ضد مواقع عائدة لكتائب "حزب الله" في كل من العراق وسوريا.

وقالت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها أمس الأحد: إن ذلك القصف جاء "ردًّا على الأعمال الإجرامية المتكررة التي تقوم بها هذه الكتائب الإرهابية".

وأضاف البيان: "إذ تشيد مملكة البحرين بالدور الاستراتيجي الهام الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة في التصدي للجماعات الإرهابية في المنطقة؛ فإنها تجدد موقفها الداعم لكل الجهود والخطوات التي تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية من أجل ضمان الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي".

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن قواتها شنت ضربات دفاعية دقيقة ضد 5 منشآت تابعة لـ"كتائب حزب الله" في العراق وسوريا.

30 ديسمبر 2019 - 4 جمادى الأول 1441
08:32 AM

البحرين تعلن تأييدها للقصف الأمريكي لـ"حزب الله" في العراق وسوريا

قالت: جاء "ردًّا على الأعمال الإجرامية المتكررة التي تقوم بها هذه الجماعات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت البحرين تأييدها للقصف الذي شنّته الولايات المتحدة ضد مواقع عائدة لكتائب "حزب الله" في كل من العراق وسوريا.

وقالت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها أمس الأحد: إن ذلك القصف جاء "ردًّا على الأعمال الإجرامية المتكررة التي تقوم بها هذه الكتائب الإرهابية".

وأضاف البيان: "إذ تشيد مملكة البحرين بالدور الاستراتيجي الهام الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة في التصدي للجماعات الإرهابية في المنطقة؛ فإنها تجدد موقفها الداعم لكل الجهود والخطوات التي تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية من أجل ضمان الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي".

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن قواتها شنت ضربات دفاعية دقيقة ضد 5 منشآت تابعة لـ"كتائب حزب الله" في العراق وسوريا.

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