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"الصحة": تسجيل 140 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 159 خلال الـ24 ساعة الماضية

فحوص كورونا الجديدة بالمملكة.. 43255 والإصابات المكتشفة 140 حالة

1894 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة

كشف التقرير اليومي حول مستجدات كورونا في المملكة، عن إجراء (43255) فحصًا مخبريًّا جديدًا؛ حيث تم تسجيل 140 إصابة جديدة آخر 24 ساعة.

أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت، عن تسجيل (140) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID-19)؛ ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (364753) حالة، من بينها (1894) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (321) حالة حرجة، كما تم تسجيل (159) حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل عدد المتعافين -ولله الحمد- إلى (356541) حالة.

وبلغ عدد الوفيات (6318) حالة، بإضافة (5) حالات وفاة جديدة "يرحمهم الله جميعًا"؛ لافتةً إلى أنه تم إجراء (43255) فحصًا مخبريًّا جديدًا.

ويوضح الجدول المرفق، توزيع الحالات الجديدة في مناطق المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالميًّا.

ودعت "الصحة"، الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك مَن كان بمفرده في مكان مغلق.

وجددت "الصحة" التوصية لكل مَن لديه أعراض التوجه لعيادات "تطمن" التي هيّأتها "الصحة" لخدمة مَن يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز "تأكد" التي خصصتها "الصحة" لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب؛ وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق "صحتي"، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل؛ بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق "واتساب" عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فحوص كورونا الجديدة بالمملكة.. 43255 والإصابات المكتشفة 140 حالة
سبق

كشف التقرير اليومي حول مستجدات كورونا في المملكة، عن إجراء (43255) فحصًا مخبريًّا جديدًا؛ حيث تم تسجيل 140 إصابة جديدة آخر 24 ساعة.

أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت، عن تسجيل (140) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID-19)؛ ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (364753) حالة، من بينها (1894) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (321) حالة حرجة، كما تم تسجيل (159) حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل عدد المتعافين -ولله الحمد- إلى (356541) حالة.

وبلغ عدد الوفيات (6318) حالة، بإضافة (5) حالات وفاة جديدة "يرحمهم الله جميعًا"؛ لافتةً إلى أنه تم إجراء (43255) فحصًا مخبريًّا جديدًا.

ويوضح الجدول المرفق، توزيع الحالات الجديدة في مناطق المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالميًّا.

ودعت "الصحة"، الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك مَن كان بمفرده في مكان مغلق.

وجددت "الصحة" التوصية لكل مَن لديه أعراض التوجه لعيادات "تطمن" التي هيّأتها "الصحة" لخدمة مَن يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز "تأكد" التي خصصتها "الصحة" لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب؛ وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق "صحتي"، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل؛ بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق "واتساب" عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

16 يناير 2021 - 3 جمادى الآخر 1442
03:51 PM

فحوص كورونا الجديدة بالمملكة.. 43255 والإصابات المكتشفة 140 حالة

1894 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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كشف التقرير اليومي حول مستجدات كورونا في المملكة، عن إجراء (43255) فحصًا مخبريًّا جديدًا؛ حيث تم تسجيل 140 إصابة جديدة آخر 24 ساعة.

أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت، عن تسجيل (140) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID-19)؛ ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (364753) حالة، من بينها (1894) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (321) حالة حرجة، كما تم تسجيل (159) حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل عدد المتعافين -ولله الحمد- إلى (356541) حالة.

وبلغ عدد الوفيات (6318) حالة، بإضافة (5) حالات وفاة جديدة "يرحمهم الله جميعًا"؛ لافتةً إلى أنه تم إجراء (43255) فحصًا مخبريًّا جديدًا.

ويوضح الجدول المرفق، توزيع الحالات الجديدة في مناطق المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالميًّا.

ودعت "الصحة"، الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون؛ فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك مَن كان بمفرده في مكان مغلق.

وجددت "الصحة" التوصية لكل مَن لديه أعراض التوجه لعيادات "تطمن" التي هيّأتها "الصحة" لخدمة مَن يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز "تأكد" التي خصصتها "الصحة" لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب؛ وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق "صحتي"، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل؛ بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق "واتساب" عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

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