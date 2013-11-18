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"موارد الرياض" تنفذ 1140 زيارة على المجمعات التجارية خلال يومين

ضبط 168 مخالفة لنظام العمل وتوجيه 24 إنذارًا للمنشآت المخالفة

نفذت فرق الرقابة الميدانية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال اليومين الماضيين 9 حملات رقابية على المجمعات التجارية المغلقة بالعاصمة الرياض للتأكد من مدى التزام أصحاب الأعمال بقرارات الوزارة المنظمة لسوق العمل وأسفرت الحملات عن زيارة 1140 محلاً وضبط 168 مخالفة لنظام العمل وتوجيه 24 إنذارًا للمنشآت المخالفة.

وأكد فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض أن الحملات التفتيشية مستمرة على جميع المنشآت في المنطقة والمحافظات"لمتابعة سوق العمل وضبط المخالفات"، داعيًا جميع المواطنين والمواطنات إلى التعاون معها والإبلاغ عن مخالفات سوق العمل من خلال تطبيق معًا للرصد، حيث سيتم التعامل الفوري مع البلاغات، حرصًا على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

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"موارد الرياض" تنفذ 1140 زيارة على المجمعات التجارية خلال يومين
سبق

نفذت فرق الرقابة الميدانية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال اليومين الماضيين 9 حملات رقابية على المجمعات التجارية المغلقة بالعاصمة الرياض للتأكد من مدى التزام أصحاب الأعمال بقرارات الوزارة المنظمة لسوق العمل وأسفرت الحملات عن زيارة 1140 محلاً وضبط 168 مخالفة لنظام العمل وتوجيه 24 إنذارًا للمنشآت المخالفة.

وأكد فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض أن الحملات التفتيشية مستمرة على جميع المنشآت في المنطقة والمحافظات"لمتابعة سوق العمل وضبط المخالفات"، داعيًا جميع المواطنين والمواطنات إلى التعاون معها والإبلاغ عن مخالفات سوق العمل من خلال تطبيق معًا للرصد، حيث سيتم التعامل الفوري مع البلاغات، حرصًا على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل.

18 نوفمبر 2021 - 13 ربيع الآخر 1443
09:25 PM

"موارد الرياض" تنفذ 1140 زيارة على المجمعات التجارية خلال يومين

ضبط 168 مخالفة لنظام العمل وتوجيه 24 إنذارًا للمنشآت المخالفة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفذت فرق الرقابة الميدانية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال اليومين الماضيين 9 حملات رقابية على المجمعات التجارية المغلقة بالعاصمة الرياض للتأكد من مدى التزام أصحاب الأعمال بقرارات الوزارة المنظمة لسوق العمل وأسفرت الحملات عن زيارة 1140 محلاً وضبط 168 مخالفة لنظام العمل وتوجيه 24 إنذارًا للمنشآت المخالفة.

وأكد فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض أن الحملات التفتيشية مستمرة على جميع المنشآت في المنطقة والمحافظات"لمتابعة سوق العمل وضبط المخالفات"، داعيًا جميع المواطنين والمواطنات إلى التعاون معها والإبلاغ عن مخالفات سوق العمل من خلال تطبيق معًا للرصد، حيث سيتم التعامل الفوري مع البلاغات، حرصًا على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,628
201,250 سيارة ..

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