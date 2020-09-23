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شاهد.. مباني "الإسلامية" بالقصيم تتزيّن بشعار الوطن وصور القيادة

أطلق عدة فعاليات وبرامج إرشادية ومبادرات بمشاركة نخبة من الدعاة والأئمة

تزينت مباني فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالقصيم والإدارات التابعة لها بالمحافظات، بالأنوار الخضراء وصور القيادة الرشيدة تزامنًا مع اليوم الوطني الـ"90" لتوحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - في بادرة رائعة مواكبة لهذه الذكرى الوطنية.

وأطلق فرع الشؤون الإسلامية عددًا من الفعاليات والبرامج الدعوية والإرشادية والمبادرات بمشاركة نخبة من الدعاة والأئمة ومنسوبي الفرع؛ تحقيقًا لمبدأ الانتماء والمواطنة واللحمة الوطنية الذي يحرص الفرع على تحقيقه لدى شرائح المجتمع.

وتناقش البرامج الدعوية التي ستنفذ التذكير بنعمة توحيد المملكة وجهود ولاة أمرها ودور الأسرة في المحافظة على الأمن والاستقرار، إلى جانب استعراض جهود قادة المملكة في خدمة الإسلام ورعاية الحرمين الشريفين.

يذكر أن هذه الأعمال والبرامج تأتي في إطار توجيهات ومتابعة مباشرة من الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ضمن برامجها المتنوعة لترسيخ قيم الانتماء واللحمة الوطنية.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد القصيم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. مباني "الإسلامية" بالقصيم تتزيّن بشعار الوطن وصور القيادة
سبق

تزينت مباني فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالقصيم والإدارات التابعة لها بالمحافظات، بالأنوار الخضراء وصور القيادة الرشيدة تزامنًا مع اليوم الوطني الـ"90" لتوحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - في بادرة رائعة مواكبة لهذه الذكرى الوطنية.

وأطلق فرع الشؤون الإسلامية عددًا من الفعاليات والبرامج الدعوية والإرشادية والمبادرات بمشاركة نخبة من الدعاة والأئمة ومنسوبي الفرع؛ تحقيقًا لمبدأ الانتماء والمواطنة واللحمة الوطنية الذي يحرص الفرع على تحقيقه لدى شرائح المجتمع.

وتناقش البرامج الدعوية التي ستنفذ التذكير بنعمة توحيد المملكة وجهود ولاة أمرها ودور الأسرة في المحافظة على الأمن والاستقرار، إلى جانب استعراض جهود قادة المملكة في خدمة الإسلام ورعاية الحرمين الشريفين.

يذكر أن هذه الأعمال والبرامج تأتي في إطار توجيهات ومتابعة مباشرة من الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ضمن برامجها المتنوعة لترسيخ قيم الانتماء واللحمة الوطنية.

23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442
09:04 PM

شاهد.. مباني "الإسلامية" بالقصيم تتزيّن بشعار الوطن وصور القيادة

أطلق عدة فعاليات وبرامج إرشادية ومبادرات بمشاركة نخبة من الدعاة والأئمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - القصيم
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تزينت مباني فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالقصيم والإدارات التابعة لها بالمحافظات، بالأنوار الخضراء وصور القيادة الرشيدة تزامنًا مع اليوم الوطني الـ"90" لتوحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - في بادرة رائعة مواكبة لهذه الذكرى الوطنية.

وأطلق فرع الشؤون الإسلامية عددًا من الفعاليات والبرامج الدعوية والإرشادية والمبادرات بمشاركة نخبة من الدعاة والأئمة ومنسوبي الفرع؛ تحقيقًا لمبدأ الانتماء والمواطنة واللحمة الوطنية الذي يحرص الفرع على تحقيقه لدى شرائح المجتمع.

وتناقش البرامج الدعوية التي ستنفذ التذكير بنعمة توحيد المملكة وجهود ولاة أمرها ودور الأسرة في المحافظة على الأمن والاستقرار، إلى جانب استعراض جهود قادة المملكة في خدمة الإسلام ورعاية الحرمين الشريفين.

يذكر أن هذه الأعمال والبرامج تأتي في إطار توجيهات ومتابعة مباشرة من الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ضمن برامجها المتنوعة لترسيخ قيم الانتماء واللحمة الوطنية.

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