تنبيه لـ"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على منطقة عسير
تصحب برياح سطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة عسير، تُصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.
ويشمل الإنذار مدينة أبها وضواحيها ومحافظات: المجاردة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وتنومة، وخميس مشيط، ورجال ألمع، ومحايل، حيث تستمر الحالة -بمشيئة الله- حتى 8 مساءً.
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تنبيه لـ"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على منطقة عسير
وكالة الأنباء السعودية (واس)
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2020-11-18
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة عسير، تُصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.
ويشمل الإنذار مدينة أبها وضواحيها ومحافظات: المجاردة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وتنومة، وخميس مشيط، ورجال ألمع، ومحايل، حيث تستمر الحالة -بمشيئة الله- حتى 8 مساءً.
18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442
07:22 PM
تنبيه لـ"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على منطقة عسير
تصحب برياح سطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة عسير، تُصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.
ويشمل الإنذار مدينة أبها وضواحيها ومحافظات: المجاردة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وتنومة، وخميس مشيط، ورجال ألمع، ومحايل، حيث تستمر الحالة -بمشيئة الله- حتى 8 مساءً.