تنبيه لـ"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على منطقة عسير

تصحب برياح سطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار ‏رعدية على منطقة عسير، تُصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل الإنذار مدينة أبها وضواحيها ومحافظات: المجاردة، والنماص، وبارق، وبلقرن، وتنومة، وخميس مشيط، ورجال ألمع، ومحايل، حيث تستمر الحالة -بمشيئة الله- حتى 8 ‏مساءً.