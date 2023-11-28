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مقتل العشرات من ميليشيات الحوثي في معارك مع الجيش بجنوب وغرب مأرب

الجيش اليمني يؤكد: نجحنا باستعادة السيطرة على مواقع جديدة غرب تعز

أفادت مصادر إعلامية، أن العشرات من ميليشيات الحوثي قُتلوا في معارك مع الجيش بجنوب وغرب مأرب.


وأعلن الجيش اليمني، أنه نجح باستعادة السيطرة على مواقع جديدة غرب تعز.


فيما قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، إنه نفذ 10 استهدافات ضد ميليشيات الحوثي في مأرب خلال 24 ساعة، وقال "التحالف"، إن الاستهدافات دمرت 7 آليات عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 60 حوثيًا.

الرئيسية/ أخبار العالم

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مقتل العشرات من ميليشيات الحوثي في معارك مع الجيش بجنوب وغرب مأرب
سبق

أفادت مصادر إعلامية، أن العشرات من ميليشيات الحوثي قُتلوا في معارك مع الجيش بجنوب وغرب مأرب.


وأعلن الجيش اليمني، أنه نجح باستعادة السيطرة على مواقع جديدة غرب تعز.


فيما قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، إنه نفذ 10 استهدافات ضد ميليشيات الحوثي في مأرب خلال 24 ساعة، وقال "التحالف"، إن الاستهدافات دمرت 7 آليات عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 60 حوثيًا.

27 نوفمبر 2021 - 22 ربيع الآخر 1443
07:00 PM

مقتل العشرات من ميليشيات الحوثي في معارك مع الجيش بجنوب وغرب مأرب

الجيش اليمني يؤكد: نجحنا باستعادة السيطرة على مواقع جديدة غرب تعز

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت مصادر إعلامية، أن العشرات من ميليشيات الحوثي قُتلوا في معارك مع الجيش بجنوب وغرب مأرب.


وأعلن الجيش اليمني، أنه نجح باستعادة السيطرة على مواقع جديدة غرب تعز.


فيما قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، إنه نفذ 10 استهدافات ضد ميليشيات الحوثي في مأرب خلال 24 ساعة، وقال "التحالف"، إن الاستهدافات دمرت 7 آليات عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 60 حوثيًا.

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