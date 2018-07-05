"ثقافة الجوف" تقيم ورشة عمل لـ "الخط العربي" بدومة الجندل

اتفاقية تعاون وعمل مع مجلس شباب المنطقة

ضمن الفعاليات الثقافية التي تنفذها جمعية الثقافة والفنون بالجوف في إجازة الصيف، أقامت الجمعية الأحد الماضي دورة وورشة عمل للخط العربي، وذلك بإشراف الخطاط بدر الزارع وذلك بمقرّ نادي الحي بثانوية الأمير نايف بدومة الجندل، بحضور ومشاركة أربعة عشر شاباً وهاوياً للخط العربي.

من جهة أخرى، وقّع مدير جمعية الثقافة والفنون بالجوف الدكتور نواف بن ذويبان الخالدي اتفاقية تعاون وشراكة مع مجلس شباب الجوف، حيث مثل المجلس بالتوقيع على الاتفاقية أمين عام المجلس الأستاذ بدر مهند الهادي، حيث سيتم تفعيل الاتفاقية فوراً وذلك بما يخدم شباب وشابات الجوف من خلال العديد من الأنشطة والفعاليات.