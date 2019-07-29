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شاهد.. حملة تُزيل 9 مباسط جوالات عشوائية بمكة وتصادر جلسات لمخالفين

جولات ميدانية نفّذتها فِرَق "بلدية العزيزية الفرعية" الرقابية التابعة لـ"الأمانة"

أزالت الفِرَق الرقابية ببلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، مجموعة من المباسط العشوائية المخالفة لبيع الجوالات.

وأوضحت "البلدية" أنه تم تنفيذ جولات ميدانية على محال بيع الجوالات بمنطقة العزيزية ومتابعة الأنشطة المختلفة، أسفر عنها إزالة 9 مباسط عشوائية مخالفة لبيع الجوالات.

وقد تم مصادرة الجلسات والكراسي التي وضعها المخالفون على الأرصفة.

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شاهد.. حملة تُزيل 9 مباسط جوالات عشوائية بمكة وتصادر جلسات لمخالفين
سبق

أزالت الفِرَق الرقابية ببلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، مجموعة من المباسط العشوائية المخالفة لبيع الجوالات.

وأوضحت "البلدية" أنه تم تنفيذ جولات ميدانية على محال بيع الجوالات بمنطقة العزيزية ومتابعة الأنشطة المختلفة، أسفر عنها إزالة 9 مباسط عشوائية مخالفة لبيع الجوالات.

وقد تم مصادرة الجلسات والكراسي التي وضعها المخالفون على الأرصفة.

29 يوليو 2021 - 19 ذو الحجة 1442
11:17 AM

شاهد.. حملة تُزيل 9 مباسط جوالات عشوائية بمكة وتصادر جلسات لمخالفين

جولات ميدانية نفّذتها فِرَق "بلدية العزيزية الفرعية" الرقابية التابعة لـ"الأمانة"

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
1,231

أزالت الفِرَق الرقابية ببلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، مجموعة من المباسط العشوائية المخالفة لبيع الجوالات.

وأوضحت "البلدية" أنه تم تنفيذ جولات ميدانية على محال بيع الجوالات بمنطقة العزيزية ومتابعة الأنشطة المختلفة، أسفر عنها إزالة 9 مباسط عشوائية مخالفة لبيع الجوالات.

وقد تم مصادرة الجلسات والكراسي التي وضعها المخالفون على الأرصفة.

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