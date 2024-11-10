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"بلدية الشرائع" تُزيل 14 حظيرة مخالفة وتحُد من ظاهرة الافتراش بحراج المعيصم

"العصيمي" أكد منع المحلات من تجاوز نطاق التصريح وتطبيق لائحة الجزاءات

أزالت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية الشرائع الفرعية وبمشاركة إدارة وحدات الذبح التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، اليوم الثلاثاء، حظائر المواشي المخالفة ضمن نطاقها الإشرافي.

وتفصيلاً، أوضح رئيس بلدية الشرائع الفرعية المهندس محمد بن شجعان العصيمي أنه تم رصد مواقع الحظائر المخالفة ضمن نطاق البلدية، واستكمال الإجراءات النظامية، حيث جرى تنظيف منطقة الحظائر بالكامل، وإزالة ما بها من مخلَّفات، مشيراً إلى إزالة ١٤ حظيرة، ومتابعة مواقع حظائر الإبل والأغنام العشوائية بصفة مستمرة من قِبل الفِرق الرقابيّة التابعة للبلدية وبمشاركة الجهات المختصة، لافتاً إلى ما تسببه تلك الحظائر من تشوه بصري، إضافة إلى أضرارها الصحية والبيئية.

من جهة أخرى واصلت بلدية الشرائع الفرعية جهودها لإحكام الرقابة على حراج المعيصم بمكة المكرمة والحد من ظاهرة الافتراش العشوائي.

وفي هذا الصدد، أشار رئيس البلدية إلى رفع المخلفات الناتجة عن البيع في الحراج، ومنع المحلات التجارية من مزاولة البيع خارج حدود المحلات وتجاوز نطاق التصريح، مؤكداً تصحيح الأوضاع، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"بلدية الشرائع" تُزيل 14 حظيرة مخالفة وتحُد من ظاهرة الافتراش بحراج المعيصم
سبق

أزالت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية الشرائع الفرعية وبمشاركة إدارة وحدات الذبح التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، اليوم الثلاثاء، حظائر المواشي المخالفة ضمن نطاقها الإشرافي.

وتفصيلاً، أوضح رئيس بلدية الشرائع الفرعية المهندس محمد بن شجعان العصيمي أنه تم رصد مواقع الحظائر المخالفة ضمن نطاق البلدية، واستكمال الإجراءات النظامية، حيث جرى تنظيف منطقة الحظائر بالكامل، وإزالة ما بها من مخلَّفات، مشيراً إلى إزالة ١٤ حظيرة، ومتابعة مواقع حظائر الإبل والأغنام العشوائية بصفة مستمرة من قِبل الفِرق الرقابيّة التابعة للبلدية وبمشاركة الجهات المختصة، لافتاً إلى ما تسببه تلك الحظائر من تشوه بصري، إضافة إلى أضرارها الصحية والبيئية.

من جهة أخرى واصلت بلدية الشرائع الفرعية جهودها لإحكام الرقابة على حراج المعيصم بمكة المكرمة والحد من ظاهرة الافتراش العشوائي.

وفي هذا الصدد، أشار رئيس البلدية إلى رفع المخلفات الناتجة عن البيع في الحراج، ومنع المحلات التجارية من مزاولة البيع خارج حدود المحلات وتجاوز نطاق التصريح، مؤكداً تصحيح الأوضاع، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين.

10 نوفمبر 2020 - 24 ربيع الأول 1442
10:14 PM

"بلدية الشرائع" تُزيل 14 حظيرة مخالفة وتحُد من ظاهرة الافتراش بحراج المعيصم

"العصيمي" أكد منع المحلات من تجاوز نطاق التصريح وتطبيق لائحة الجزاءات

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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أزالت وكالة البلديات ممثلةً في بلدية الشرائع الفرعية وبمشاركة إدارة وحدات الذبح التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، اليوم الثلاثاء، حظائر المواشي المخالفة ضمن نطاقها الإشرافي.

وتفصيلاً، أوضح رئيس بلدية الشرائع الفرعية المهندس محمد بن شجعان العصيمي أنه تم رصد مواقع الحظائر المخالفة ضمن نطاق البلدية، واستكمال الإجراءات النظامية، حيث جرى تنظيف منطقة الحظائر بالكامل، وإزالة ما بها من مخلَّفات، مشيراً إلى إزالة ١٤ حظيرة، ومتابعة مواقع حظائر الإبل والأغنام العشوائية بصفة مستمرة من قِبل الفِرق الرقابيّة التابعة للبلدية وبمشاركة الجهات المختصة، لافتاً إلى ما تسببه تلك الحظائر من تشوه بصري، إضافة إلى أضرارها الصحية والبيئية.

من جهة أخرى واصلت بلدية الشرائع الفرعية جهودها لإحكام الرقابة على حراج المعيصم بمكة المكرمة والحد من ظاهرة الافتراش العشوائي.

وفي هذا الصدد، أشار رئيس البلدية إلى رفع المخلفات الناتجة عن البيع في الحراج، ومنع المحلات التجارية من مزاولة البيع خارج حدود المحلات وتجاوز نطاق التصريح، مؤكداً تصحيح الأوضاع، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين.

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