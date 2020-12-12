أعلن عدد من مُلاك الإبل المشاركين في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الخامسة إلغاء الاحتفالات المصاحبة لمشاركات "منقياتهم" في منافسات المهرجان. وكشف برنامج مجلس الصياهد الذي يبث يوميًّا من ميدان منافسات المهرجان أن عددًا من مُلاك الإبل قرروا إلغاء الاحتفالات تزامنًا مع حملة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في الالتزام بالإجراءات الصحية الاحترازية. وأكد ضيوف البرنامج أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية أمر ضروري، وهو أقل ما يمكن تقدمه للدولة تقديرًا لجهودها متطلعين من الجميع إلى احترام قرارات الإجراءات الاحترازية وتطبيقها. يُذكر أن هناك حملة ثلاثية من الجهات الأمنية، بالتعاون مع نادي الإبل ووزارة الصحة، نفذت اليوم جولات ميدانية بمهرجان جائزة الملك عبدالعزيز للإبل للتأكد من التزام المشاركين والزوار بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وشددت على التقيد بالتعليمات كافة، وتطبيقها.

مُلاك يعلنون إلغاء الاحتفالات في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل مسلّم الهواملة سبق 2020-12-12 أعلن عدد من مُلاك الإبل المشاركين في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الخامسة إلغاء الاحتفالات المصاحبة لمشاركات "منقياتهم" في منافسات المهرجان.



وكشف برنامج مجلس الصياهد الذي يبث يوميًّا من ميدان منافسات المهرجان أن عددًا من مُلاك الإبل قرروا إلغاء الاحتفالات تزامنًا مع حملة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في الالتزام بالإجراءات الصحية الاحترازية. وأكد ضيوف البرنامج أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية أمر ضروري، وهو أقل ما يمكن تقدمه للدولة تقديرًا لجهودها متطلعين من الجميع إلى احترام قرارات الإجراءات الاحترازية وتطبيقها.



يُذكر أن هناك حملة ثلاثية من الجهات الأمنية، بالتعاون مع نادي الإبل ووزارة الصحة، نفذت اليوم جولات ميدانية بمهرجان جائزة الملك عبدالعزيز للإبل للتأكد من التزام المشاركين والزوار بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وشددت على التقيد بالتعليمات كافة، وتطبيقها.

12 ديسمبر 2020 - 27 ربيع الآخر 1442 10:28 PM

مُلاك يعلنون إلغاء الاحتفالات في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تزامنًا مع حملة الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية والاحترازية





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أعلن عدد من مُلاك الإبل المشاركين في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الخامسة إلغاء الاحتفالات المصاحبة لمشاركات "منقياتهم" في منافسات المهرجان.



وكشف برنامج مجلس الصياهد الذي يبث يوميًّا من ميدان منافسات المهرجان أن عددًا من مُلاك الإبل قرروا إلغاء الاحتفالات تزامنًا مع حملة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في الالتزام بالإجراءات الصحية الاحترازية. وأكد ضيوف البرنامج أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية أمر ضروري، وهو أقل ما يمكن تقدمه للدولة تقديرًا لجهودها متطلعين من الجميع إلى احترام قرارات الإجراءات الاحترازية وتطبيقها.



يُذكر أن هناك حملة ثلاثية من الجهات الأمنية، بالتعاون مع نادي الإبل ووزارة الصحة، نفذت اليوم جولات ميدانية بمهرجان جائزة الملك عبدالعزيز للإبل للتأكد من التزام المشاركين والزوار بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وشددت على التقيد بالتعليمات كافة، وتطبيقها.