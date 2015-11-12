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بعد تنبيه "الأرصاد" .. "مدني الطائف" تحذّر من التقلبات الجوية

دعا إلى عدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول

حذّرت مديرية الدفاع المدني بمحافظة الطائف، المواطنين والمقيمين من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة وما تشهده المنطقة من تقلبات جوية، بناءً على التنبيه المتقدم الصادر من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، عن هطول لأمطار متوسطة إلى غزيرة على عدد من المحافظات بمنطقة مكة المكرّمة، تصحب بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ لمدى الرؤية الأفقية، وتساقط البَرَد، وتؤدي إلى جريان السيول في الأودية والشعاب.

وبيّنت أن الحالة المطرية تتضمن عدداً من محافظات منطقة مكة المكرّمة، تشمل: أضم، والطائف، والعاصمة المقدّسة، والعرضيات، والكامل، وميسان، والجموم، وتبدأ الساعة 12 ظهراً وتنتهي الساعة 8 من مساء اليوم.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالطائف، الجميع، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول أو السير فيها تجنباً لأي مكروه لا سمح الله، مؤكدةً أهمية الالتزام بتعليمات الدفاع المدني واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات السلامة في مثل هذه الحالات المناخية، متمنية السلامة للجميع.

مدني الطائف الدفاع المدني تقلبات جويه الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد تنبيه "الأرصاد" .. "مدني الطائف" تحذّر من التقلبات الجوية
سبق

حذّرت مديرية الدفاع المدني بمحافظة الطائف، المواطنين والمقيمين من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة وما تشهده المنطقة من تقلبات جوية، بناءً على التنبيه المتقدم الصادر من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، عن هطول لأمطار متوسطة إلى غزيرة على عدد من المحافظات بمنطقة مكة المكرّمة، تصحب بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ لمدى الرؤية الأفقية، وتساقط البَرَد، وتؤدي إلى جريان السيول في الأودية والشعاب.

وبيّنت أن الحالة المطرية تتضمن عدداً من محافظات منطقة مكة المكرّمة، تشمل: أضم، والطائف، والعاصمة المقدّسة، والعرضيات، والكامل، وميسان، والجموم، وتبدأ الساعة 12 ظهراً وتنتهي الساعة 8 من مساء اليوم.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالطائف، الجميع، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول أو السير فيها تجنباً لأي مكروه لا سمح الله، مؤكدةً أهمية الالتزام بتعليمات الدفاع المدني واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات السلامة في مثل هذه الحالات المناخية، متمنية السلامة للجميع.

12 نوفمبر 2019 - 15 ربيع الأول 1441
10:44 AM

بعد تنبيه "الأرصاد" .. "مدني الطائف" تحذّر من التقلبات الجوية

دعا إلى عدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
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حذّرت مديرية الدفاع المدني بمحافظة الطائف، المواطنين والمقيمين من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة وما تشهده المنطقة من تقلبات جوية، بناءً على التنبيه المتقدم الصادر من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، عن هطول لأمطار متوسطة إلى غزيرة على عدد من المحافظات بمنطقة مكة المكرّمة، تصحب بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ لمدى الرؤية الأفقية، وتساقط البَرَد، وتؤدي إلى جريان السيول في الأودية والشعاب.

وبيّنت أن الحالة المطرية تتضمن عدداً من محافظات منطقة مكة المكرّمة، تشمل: أضم، والطائف، والعاصمة المقدّسة، والعرضيات، والكامل، وميسان، والجموم، وتبدأ الساعة 12 ظهراً وتنتهي الساعة 8 من مساء اليوم.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالطائف، الجميع، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول أو السير فيها تجنباً لأي مكروه لا سمح الله، مؤكدةً أهمية الالتزام بتعليمات الدفاع المدني واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات السلامة في مثل هذه الحالات المناخية، متمنية السلامة للجميع.

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