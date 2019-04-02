النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"مستشارة أسرية" عن "السكتة الكلامية" لدى الأطفال: أكثر شيوعاً وأطول علاجاً

"العمير": يجب تدوين الملاحظات وعرضها على المختصين لتدارك الأمر

أكدت المستشارة الأسرية والباحثة في علم النفس والتوحد، صفاء العمير، أن أكثر حالات الاكتئاب لدى الأطفال شيوعاً وأطولها علاجاً هي "السكتة الكلامية".

وفي التفاصيل قالت "العمير" لـ"سبق": تظهر مشاعر الاكتئاب لدى الأطفال غالباً ما بين العامين إلى العشرة أعوام، أي في بداية النمو العقلي والجسدي والنفسي والاجتماعي، فعندما تحدث للطفل أي من المؤثرات الطبيعية السلبية كانفصال الزوجين أو حالة وفاة أحدهما أو حتى مؤثر إيجابي كإنجاب طفل آخر؛ تبدأ علامات الاكتئاب بالظهور كالانطواء والتبول اللا إرادي والعنف كالضرب وإيذاء الذات و"السكته الكلامية" والنشاط الزائد مع تشتت الانتباه.

وأضافت، مع عدم التركيز فيما يحدث للطفل تتطور الأمور لتصل لحالة من حالات التوحد التي يمكن علاجها على المدى الطويل، بينما اضطراب التوحد ليس له علاج قطعياً.

وتابعت أن أكثر حالات الاكتئاب لدى الأطفال شيوعاً وأطولها علاجاً هي "السكتة الكلامية"، والتي غالباً ما تصاحبها العزلة الاجتماعية، وغالباً ما تأتي من شعور حاد في الغيرة أو الخوف الشديد بعد ما كان الطفل ينطق بأكثر من ثلاثين كلمة, ويلجأ للصمت إلى أن يبدأ بالاعتياد لحالة السكوت.

وتابعت "العمير": في الحالات الأخرى التي ليست أقل خطورة من سابقتها في النشاط الزائد وعدم التركيز الذي يتمثل به الطفل المستشعر بنقص ما، وللفت الانتباه يبدأ الطفل بعمل حركات عشوائية وربما تأتيه بالمخاطر ويختار ألا يستمع لأحد بل سيستشعر أحضان والديه والنظر إليه والتحدث معه، وهذه الحالة إن أهملت لفترة طويلة ستأتي للطفل بالاعتياد على عدم التركيز وإيذاء الذات والانطوائية وشيء من الصمت الاختياري. والتأخر بالعلاج أيضًا سيصنف من حالات الاشتباه بالتوحد الذي يمكن علاجه.

وقالت "العمير": في حالات العنف وهو الأكثر خطورة على الطفل والآخرين لكن سرعان ما تتم ملاحظته ومعالجته من قبل الوالدين، إن أهمل أو تمت معاملته بالتوبيخ سينقلب إلى طفل متنمر أو مؤذٍ لذاته بضرب نفسه وفي حالات متقدمة يصبح الانتحار يراود تفكيره.

وطالبت المستشارة الأسرية كل ربات المنازل والأباء بتدوين الملاحظات على أطفالهم وعرضها على الشخص المختص كطبيب الأطفال أو أخصائي نفسي، فهم الأقرب للتشخيص، لتحديد إن كان مرضاً أو حالة مؤقتة أو اضطراباً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"مستشارة أسرية" عن "السكتة الكلامية" لدى الأطفال: أكثر شيوعاً وأطول علاجاً
سبق

أكدت المستشارة الأسرية والباحثة في علم النفس والتوحد، صفاء العمير، أن أكثر حالات الاكتئاب لدى الأطفال شيوعاً وأطولها علاجاً هي "السكتة الكلامية".

وفي التفاصيل قالت "العمير" لـ"سبق": تظهر مشاعر الاكتئاب لدى الأطفال غالباً ما بين العامين إلى العشرة أعوام، أي في بداية النمو العقلي والجسدي والنفسي والاجتماعي، فعندما تحدث للطفل أي من المؤثرات الطبيعية السلبية كانفصال الزوجين أو حالة وفاة أحدهما أو حتى مؤثر إيجابي كإنجاب طفل آخر؛ تبدأ علامات الاكتئاب بالظهور كالانطواء والتبول اللا إرادي والعنف كالضرب وإيذاء الذات و"السكته الكلامية" والنشاط الزائد مع تشتت الانتباه.

وأضافت، مع عدم التركيز فيما يحدث للطفل تتطور الأمور لتصل لحالة من حالات التوحد التي يمكن علاجها على المدى الطويل، بينما اضطراب التوحد ليس له علاج قطعياً.

وتابعت أن أكثر حالات الاكتئاب لدى الأطفال شيوعاً وأطولها علاجاً هي "السكتة الكلامية"، والتي غالباً ما تصاحبها العزلة الاجتماعية، وغالباً ما تأتي من شعور حاد في الغيرة أو الخوف الشديد بعد ما كان الطفل ينطق بأكثر من ثلاثين كلمة, ويلجأ للصمت إلى أن يبدأ بالاعتياد لحالة السكوت.

وتابعت "العمير": في الحالات الأخرى التي ليست أقل خطورة من سابقتها في النشاط الزائد وعدم التركيز الذي يتمثل به الطفل المستشعر بنقص ما، وللفت الانتباه يبدأ الطفل بعمل حركات عشوائية وربما تأتيه بالمخاطر ويختار ألا يستمع لأحد بل سيستشعر أحضان والديه والنظر إليه والتحدث معه، وهذه الحالة إن أهملت لفترة طويلة ستأتي للطفل بالاعتياد على عدم التركيز وإيذاء الذات والانطوائية وشيء من الصمت الاختياري. والتأخر بالعلاج أيضًا سيصنف من حالات الاشتباه بالتوحد الذي يمكن علاجه.

وقالت "العمير": في حالات العنف وهو الأكثر خطورة على الطفل والآخرين لكن سرعان ما تتم ملاحظته ومعالجته من قبل الوالدين، إن أهمل أو تمت معاملته بالتوبيخ سينقلب إلى طفل متنمر أو مؤذٍ لذاته بضرب نفسه وفي حالات متقدمة يصبح الانتحار يراود تفكيره.

وطالبت المستشارة الأسرية كل ربات المنازل والأباء بتدوين الملاحظات على أطفالهم وعرضها على الشخص المختص كطبيب الأطفال أو أخصائي نفسي، فهم الأقرب للتشخيص، لتحديد إن كان مرضاً أو حالة مؤقتة أو اضطراباً.

02 إبريل 2019 - 26 رجب 1440
02:19 PM

"مستشارة أسرية" عن "السكتة الكلامية" لدى الأطفال: أكثر شيوعاً وأطول علاجاً

"العمير": يجب تدوين الملاحظات وعرضها على المختصين لتدارك الأمر

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
3,969

أكدت المستشارة الأسرية والباحثة في علم النفس والتوحد، صفاء العمير، أن أكثر حالات الاكتئاب لدى الأطفال شيوعاً وأطولها علاجاً هي "السكتة الكلامية".

وفي التفاصيل قالت "العمير" لـ"سبق": تظهر مشاعر الاكتئاب لدى الأطفال غالباً ما بين العامين إلى العشرة أعوام، أي في بداية النمو العقلي والجسدي والنفسي والاجتماعي، فعندما تحدث للطفل أي من المؤثرات الطبيعية السلبية كانفصال الزوجين أو حالة وفاة أحدهما أو حتى مؤثر إيجابي كإنجاب طفل آخر؛ تبدأ علامات الاكتئاب بالظهور كالانطواء والتبول اللا إرادي والعنف كالضرب وإيذاء الذات و"السكته الكلامية" والنشاط الزائد مع تشتت الانتباه.

وأضافت، مع عدم التركيز فيما يحدث للطفل تتطور الأمور لتصل لحالة من حالات التوحد التي يمكن علاجها على المدى الطويل، بينما اضطراب التوحد ليس له علاج قطعياً.

وتابعت أن أكثر حالات الاكتئاب لدى الأطفال شيوعاً وأطولها علاجاً هي "السكتة الكلامية"، والتي غالباً ما تصاحبها العزلة الاجتماعية، وغالباً ما تأتي من شعور حاد في الغيرة أو الخوف الشديد بعد ما كان الطفل ينطق بأكثر من ثلاثين كلمة, ويلجأ للصمت إلى أن يبدأ بالاعتياد لحالة السكوت.

وتابعت "العمير": في الحالات الأخرى التي ليست أقل خطورة من سابقتها في النشاط الزائد وعدم التركيز الذي يتمثل به الطفل المستشعر بنقص ما، وللفت الانتباه يبدأ الطفل بعمل حركات عشوائية وربما تأتيه بالمخاطر ويختار ألا يستمع لأحد بل سيستشعر أحضان والديه والنظر إليه والتحدث معه، وهذه الحالة إن أهملت لفترة طويلة ستأتي للطفل بالاعتياد على عدم التركيز وإيذاء الذات والانطوائية وشيء من الصمت الاختياري. والتأخر بالعلاج أيضًا سيصنف من حالات الاشتباه بالتوحد الذي يمكن علاجه.

وقالت "العمير": في حالات العنف وهو الأكثر خطورة على الطفل والآخرين لكن سرعان ما تتم ملاحظته ومعالجته من قبل الوالدين، إن أهمل أو تمت معاملته بالتوبيخ سينقلب إلى طفل متنمر أو مؤذٍ لذاته بضرب نفسه وفي حالات متقدمة يصبح الانتحار يراود تفكيره.

وطالبت المستشارة الأسرية كل ربات المنازل والأباء بتدوين الملاحظات على أطفالهم وعرضها على الشخص المختص كطبيب الأطفال أو أخصائي نفسي، فهم الأقرب للتشخيص، لتحديد إن كان مرضاً أو حالة مؤقتة أو اضطراباً.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,045
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,299
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,102
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
29,964

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

ماجد البريكان
ماذا حصل في الديربي؟

ماذا حصل في الديربي؟

صالح المسلّم
قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

عبدالرحمن المرشد
الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

صالح مطر الغامدي
الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

منى الرشيدي
حارِبوها فإنها "نتنة"

حارِبوها فإنها "نتنة"

سلطان رديف
النقل السريع..!!

النقل السريع..!!

محمد الصيـعري
دموع صديقي العربي.. تعلمتُ منها الكثير

دموع صديقي العربي.. تعلمتُ منها الكثير

ماجد البريكان
المستوى السادس.. حُلمٌ طال انتظاره!!

المستوى السادس.. حُلمٌ طال انتظاره!!

ساير المنيعي
تسريبات "الصرف" السياسي..!

تسريبات "الصرف" السياسي..!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة