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"مساجد الليث": صلاة الجمعة ستُقام بجميع الجوامع بما فيها جدم والرهوة

"الجبيري" قال إنه في حالة توافُر خطباء بالمركزَيْن سيتم فتح مساجد إضافية

أكد شدة الجبيري، مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الليث، أن جوامع مركزَي جدم والرهوة شرقي المحافظة ستُقام فيها صلاة الجمعة.

جاء ذلك في رده على شكوى أهالي المركزَيْن. وقال في تصريح إلى "سبق": قائمة المساجد التي أُعلِنت، وعددها 17 مسجدًا، تعتبر إضافية بشكل مؤقت، بينما الجوامع الرسمية في المراكز التي كانت تقام فيها صلاة الجمعة ما زالت قائمة، وستقام فيها الصلاة، ولم يتم استبعاد أي منها.

وعن سبب عدم إضافة مساجد في مركزَي جدم والرهوة شرقي محافظة الليث لإقامة صلاة الجمعة فيها أكد "الجبيري" أن السبب يعود إلى عدم توافُر خطباء في المركزَين، لافتًا إلى أنه في حالة توافُر خطباء في المركزَين سيتم العمل على فتح مساجد إضافية لإقامة صلاة الجمعة فيها.

وكان عدد من أهالي مركزَي جدم والرهوة شرقي محافظة الليث قد أبدوا استياءهم الشديد من خلو مساجد مركزَيْهما من قائمة المساجد المؤقتة التي ستقام فيها صلاة الجمعة المقبلة.

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"مساجد الليث": صلاة الجمعة ستُقام بجميع الجوامع بما فيها جدم والرهوة
سبق

أكد شدة الجبيري، مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الليث، أن جوامع مركزَي جدم والرهوة شرقي المحافظة ستُقام فيها صلاة الجمعة.

جاء ذلك في رده على شكوى أهالي المركزَيْن. وقال في تصريح إلى "سبق": قائمة المساجد التي أُعلِنت، وعددها 17 مسجدًا، تعتبر إضافية بشكل مؤقت، بينما الجوامع الرسمية في المراكز التي كانت تقام فيها صلاة الجمعة ما زالت قائمة، وستقام فيها الصلاة، ولم يتم استبعاد أي منها.

وعن سبب عدم إضافة مساجد في مركزَي جدم والرهوة شرقي محافظة الليث لإقامة صلاة الجمعة فيها أكد "الجبيري" أن السبب يعود إلى عدم توافُر خطباء في المركزَين، لافتًا إلى أنه في حالة توافُر خطباء في المركزَين سيتم العمل على فتح مساجد إضافية لإقامة صلاة الجمعة فيها.

وكان عدد من أهالي مركزَي جدم والرهوة شرقي محافظة الليث قد أبدوا استياءهم الشديد من خلو مساجد مركزَيْهما من قائمة المساجد المؤقتة التي ستقام فيها صلاة الجمعة المقبلة.

03 يونيو 2020 - 11 شوّال 1441
11:03 PM

"مساجد الليث": صلاة الجمعة ستُقام بجميع الجوامع بما فيها جدم والرهوة

"الجبيري" قال إنه في حالة توافُر خطباء بالمركزَيْن سيتم فتح مساجد إضافية

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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أكد شدة الجبيري، مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الليث، أن جوامع مركزَي جدم والرهوة شرقي المحافظة ستُقام فيها صلاة الجمعة.

جاء ذلك في رده على شكوى أهالي المركزَيْن. وقال في تصريح إلى "سبق": قائمة المساجد التي أُعلِنت، وعددها 17 مسجدًا، تعتبر إضافية بشكل مؤقت، بينما الجوامع الرسمية في المراكز التي كانت تقام فيها صلاة الجمعة ما زالت قائمة، وستقام فيها الصلاة، ولم يتم استبعاد أي منها.

وعن سبب عدم إضافة مساجد في مركزَي جدم والرهوة شرقي محافظة الليث لإقامة صلاة الجمعة فيها أكد "الجبيري" أن السبب يعود إلى عدم توافُر خطباء في المركزَين، لافتًا إلى أنه في حالة توافُر خطباء في المركزَين سيتم العمل على فتح مساجد إضافية لإقامة صلاة الجمعة فيها.

وكان عدد من أهالي مركزَي جدم والرهوة شرقي محافظة الليث قد أبدوا استياءهم الشديد من خلو مساجد مركزَيْهما من قائمة المساجد المؤقتة التي ستقام فيها صلاة الجمعة المقبلة.

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